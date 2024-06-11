У РФ заявили про захоплення більшої частини мікрорайону "Канал" у Часовому Яру: чому це не так

За словами аналітиків, місцевість у місті сприяє тактичній обороні України. Російським військам доведеться або перетнути канал із заходу, або обійти канал з боку "Нового" мікрорайону.

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Російські війська просуваються у східній частині Часового Яру. Повідомляється про успіхи в мікрорайоні "Канал" і захоплення висотних будівель у південно-східній частині, про рух на захід у бік каналу Сіверський Донець — Донбас. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 10 червня.

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Російський військкор Анатолій Радов опублікував відео, зняте дроном, яке показує, який вигляд має мікрорайон "Канал". За його словами, ЗС РФ контролюють більшу його частину, але ISW виявили візуальні свідчення того, що російські війська залишаються на відстані від 700 до 800 метрів на схід від каналу і поки що не просунулися в західній його частині.

"Російським військам доведеться або перетнути канал із заходу, або обійти канал з боку "Нового" мікрорайону (на південний захід від мікрорайону Канал), де канал проходить під землею, щоб почати бойові дії в центрі міста", — зазначили аналітики.

Представник української групи військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин наголосив, що російські війська ще не форсували канал. За словами аналітиків, ця місцевість сприяє тактичній обороні України. Російські та українські джерела також повідомили про важкі бої в мікрорайонах "Канал" і "Новий", на північ від Часового Яру, біля Калинівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Часів Яр на карті

Авдіївка

10 червня російські війська просунулися на північний захід і захід від Авдіївки, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Російські військкори стверджували, що ЗС РФ просунулися в районі ставка на півночі Новоолександрівки, на південь від Сокола і на північ від Новопокровського, а також на захід, північ і південь від Уманського. Повідомлялося про просування на північний захід від Уманського на глибину до 1 кілометра і про те, що ЗС РФ увійшли й закріпилися в селищі Новопокровське. Але ISW поки що не виявили візуального підтвердження жодному із заявлених російських успіхів на північний захід і захід від Авдіївки.

Повідомляється, що на околиці Карлівки тривають запеклі бої. У Генштабі України повідомили, що російські війська провели наземні атаки в низці населених пунктів на північний захід від Авдіївки.

Кремінна

10 червня ЗС РФ продовжили наступ на рубежі Куп'янськ — Сватове — Кремінна, але без підтверджених змін лінії фронту. Російські військкори кажуть про просування в лісовій зоні на південний захід від Лиману Першого в бік річки Оскіл і захоплення двох залізничних станцій між Синьківкою і Лиманом Першим, що відповідає поточним оцінкам підконтрольних територій ISW.

Російські війська 10 червня продовжили атаки на Сіверському напрямку, але не домоглися якихось підтверджених успіхів. У Генштабі України повідомили, що ввечері 9 червня і протягом усього дня 10 червня російські війська атакували на схід від Сіверська, в районі Спірного, Виїмки та Івано-Дар'ївки. Військкори РФ говорять про просування в районі крейдяного кар'єру на південь від Білогорівки. У ISW не знайшли візуальних підтверджень. Повідомляють про просування до околиці Роздолівки й сильний обстріл населеного пункту з боку ЗС РФ. Триває підготовка до подальших атак.

Нагадаємо, що військовий оглядач Олександр Коваленко розповів про російський рейд у Рижівку.

Також повідомлялося, що окупанти знову перевозять паливо Кримським мостом.