В РФ заявили о захвате большей части микрорайона "Канал" в Часовом Яре: почему это не так

По словам аналитиков, местность в городе способствует тактической обороне Украины. Российским войскам придется либо пересечь канал с запада, либо обойти канал со стороны "Нового" микрорайона.

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Российские войска продвигаются в восточной части Часового Яра. Сообщается об успехах в микрорайоне "Канал" и захвате высотных зданий в юго-восточной части, о движении на запад в сторону канала Северский Донец — Донбасс. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 10 июня.

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Российский военкор Анатолий Радов опубликовал видео, снятое дроном, которое показывает, как выглядит микрорайон "Канал". По его словам, ВС РФ контролируют большую его часть, но ISW обнаружили визуальные свидетельства того, что российские войска остаются на расстоянии от 700 до 800 метров к востоку от канала и пока еще не продвинулись в западной его части.

"Российским войскам придется либо пересечь канал с запада, либо обойти канал со стороны "Нового" микрорайона (к юго-западу от микрорайона Канал), где канал проходит под землей, чтобы начать боевые действия в центре Часового Яра", — отметили аналитики.

Представитель украинской группы войск "Хортица" подполковник Назар Волошин подчеркнул, что российские войска еще не форсировали канал. По словам аналитиков, эта местность способствует тактической обороне Украины. Российские и украинские источники также сообщили о тяжелых боях в микрорайонах "Канал" и "Новый", к северу от Часова Яра возле Калиновки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Часов Яр на карте

Авдеевка

10 июня российские войска продвинулись к северо-западу и западу от Авдеевки, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Российские военкоры утверждали, что ВС РФ продвинулись в районе пруда на севере Новоалександровки, к югу от Сокола и к северу от Новопокровского, а также к западу, северу и югу от Уманского. Сообщалось о продвижении к северо-западу от Уманского на глубину до 1 километра и о том, что ВС РФ вошли и закрепились в поселке Новопокровское. Но ISW пока не обнаружили визуального подтверждения ни одному из заявленных российских успехов к северо-западу и западу от Авдеевки.

Сообщается, что на окраине Карловки продолжаются ожесточенные бои. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска провели наземные атаки в ряде населенных пунктах к северо-западу от Авдеевки.

Кременная

10 июня ВС РФ продолжили наступление на рубеже Купянск – Сватово – Кременная, но без подтвержденных изменений линии фронта. Российские военкоры говорят о продвижении в лесной зоне к юго-западу от Лимана Первого в сторону реки Оскол и захвате двух железнодорожных станций между Синьковкой и Лиманом Первым, что соответствует текущим оценкам подконтрольных территорий ISW.

Российские войска 10 июня продолжили атаки на Северском направлении, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. В Генштабе Украины сообщили, что вечером 9 июня и в течение всего дня 10 июня российские войска атаковали восточнее Северска, в районе Спорного, Выемки и Ивано-Дарьевки. Военкоры РФ говорят о продвижении в районе мелового карьера к югу от Белогоровки. В ISW не нашли визуальных подтверждений. Сообщается о продвижении к окраине Раздоловки и сильном обстреле населенного пункта со стороны ВС РФ. Идет подготовка к дальнейшим атакам.

Напомним, что военный обозреватель Александр Коваленко рассказал о российском рейде в Рыжевку.

Также сообщалось, что оккупанты снова перевозят топливо по Крымскому мосту.