НАТО не готова до затяжної війни: аналітики CSIS вказали ключові проблеми західних армій

Серед іншого фахівці відзначили проблеми з готовністю збройних сил, а також проблеми з виробничими потужностями, які виявилися на тлі військової підтримки України.

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За останні два роки з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну Північноатлантичний Альянс після ухвалення стратегії "Назад у майбутнє" домігся значних успіхів у сфері передової оборони й стримування. Водночас, як ідеться в доповіді Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), опублікованій 11 червня, НАТО хоч і готова до війни, але за умови, що вона буде не затяжною.

У звіті йдеться про те, що з 2022 року Альянс домігся "істотного прогресу" в галузі оборонних видатків, передової оборони, сил високої готовності, командування та управління, навчань із колективної оборони. Крім того, було згадано інтеграцію в НАТО Швеції та Фінляндії.

Науковий співробітник програми "Європа, Росія і Євразія" в CSIS і співавтор доповіді Шон Монаган зазначив, що "НАТО готова битися сьогодні, так, як вона не була готова в останні два роки". Але організація, можливо, не готова до затяжної війни. Але будь-який "серйозний конфлікт" між НАТО і Росією, на думку експерта, найімовірніше, буде затяжною війною.

"Зараз ми бачимо затяжну війну в Україні. Ми знаємо, як це виглядає. На НАТО чекає ще багато роботи на цьому напрямку", — додав Монаган.

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У доповіді йдеться, що тривалий конфлікт неминуче виявить недоліки, тому країнам Альянсу необхідно:

Додаткові зусилля з нарощування промислового потенціалу та усунення критичних прогалин у можливостях.

Розподіл тягаря оборонних витрат. Хоча загальний показник витрат досяг цільових 2%, цього, ймовірно, недостатньо для забезпечення довгострокової стійкості.

Розв'язування проблем із готовністю збройних сил. Попри заявлене збільшення чисельності військ, залишаються питання щодо їхньої повної боєздатності та наявності нішевих спроможностей.

Посилення оборонно-промислової бази.

Щодо останнього пункту, то тут прозвучав коментар старшого наукового співробітника Програми міжнародної безпеки CSIS Синтії Кук. За її словами, аналіз оборонно-промислової бази виявив як хороші, так і погані новини, і саме підтримка України виявила проблеми з виробничими потужностями.

"Хороша новина полягає в тому, що політики нарешті приділяють оборонно-промисловій базі ту увагу, на яку вона заслуговує. Погана новина — причина цього, яка полягає в труднощах підтримки України та її захисту від незаконного вторгнення Росії", — наголосила Кук.

Раніше повідомлялося, що на черговому саміті НАТО у Вашингтоні буде розглянуто тему забезпечення військових потреб України. Для цього члени Альянсу мають домовитися, як надаватимуть по 40 млрд євро щорічно.