НАТО не готова к затяжной войне: аналитики CSIS указали ключевые проблемы западных армий

В числе прочего специалистами были отмечены проблемы с готовностью вооруженных сил, а также проблемы с производственными мощностями, которые выявились на фоне военной поддержки Украины.

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За последние два года с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину Североатлантический Альянс после принятия стратегии "Назад в будущее" добился значительных успехов в области передовой обороны и сдерживания. В то же время, как говорится в докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS), опубликованном 11 июня, НАТО хоть и готова к войне, но при условии что она будет не затяжной.

В отчете говорится, что с 2022 года Альянс добился "существенного прогресса" в области оборонных расходов, передовой обороны, сил высокой готовности, командования и управления, учений по коллективной обороне. Кроме того, была упомянута интеграция в НАТО Швеции и Финляндии.

Научный сотрудник программы "Европа, Россия и Евразия" в CSIS и соавтор доклада Шон Монаган отметил, что "НАТО готова сражаться сегодня, так, как она не была готова в последние два года". Но организация, возможно, не готова к затяжной войне. Но любой "серьезный конфликт" между НАТО и Россией, по мнению эксперта, скорее всего, будет затяжной войной.

"Сейчас мы видим затяжную войну в Украине. Мы знаем, как это выглядит. НАТО предстоит еще много работы на этом направлении", — добавил Монаган.

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В докладе говорится, что длительный конфликт неизбежно выявит недостатки, поэтому странам Альянса необходимо:

Дополнительные усилия по наращиванию промышленного потенциала и устранению критических пробелов в возможностях.

Распределение бремени оборонных расходов. Хотя общий показатель расходов достиг целевых 2%, этого, вероятно, недостаточно для обеспечения долгосрочной устойчивости.

Решение проблем с готовностью вооруженных сил. Несмотря на заявленное увеличение численности войск, остаются вопросы относительно их полной боеспособности и наличия нишевых возможностей.

Усиление оборонно-промышленной базы.

Что касается последнего пункта, то здесь прозвучал комментарий старшего научного сотрудника Программы международной безопасности CSIS Синтии Кук. По ее словам, анализ оборонно-промышленной базы выявил как хорошие, так и плохие новости, и именно поддержка Украины выявила проблемы с производственными мощностями.

"Хорошая новость заключается в том, что политики наконец-то уделяют оборонно-промышленной базе то внимание, которого она заслуживает. Плохая новость — причина этого, которая заключается в трудностях поддержки Украины и ее защиты от незаконного вторжения России", — подчеркнула Кук.

Ранее сообщалось, что на очередном саммите НАТО в Вашингтоне будет рассмотрена тема обеспечение военных потребностей Украины. Для этого члены Альянса должны договориться, как будут предоставлять по 40 млрд евро ежегодно.