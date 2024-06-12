Складові великого плану: у ВМС назвали причину знищення ППО росіян у Криму (відео)

За словами речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, українські захисники завдають ударів винятково по військовій інфраструктурі противника на півострові. Починають вони з систем захисту повітряного простору, щоб потім легше дістатися до цілі.

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У ніч на 10 червня Сили оборони завдали нових ударів по Кримському півострову і тим самим пошкодили зенітний ракетний дивізіон С-400, а також кілька ракетних комплексів С-300. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканала Freedom розповів, які результати приносять такі атаки.

За його словами, перерахованими вище комплексами противник намагався прикривати свою військову інфраструктуру на півострові. Відповідно, якщо є завдання її зруйнувати — потрібно починати з комплексів ППО.

"Це така двосічна тактика. Ми бачимо, що в Чорному морі фактично росіяни використовують тільки якраз повітряну складову, тому що море для РФ закрите. Зважаючи на це, вони використовують повітряний простір для нанесення ударів — ракетних, бомбових, різних. Але водночас і в нас інших варіантів за фактом небагато. Тому зараз усе зводиться до таких обмінів повітряними ударами", — заявив Дмитро Плетенчук.

Окремо речник ВМС додав, що Сили оборони атакують винятково військову інфраструктуру, а всі заяви про те, що нібито страждають цивільні об'єкти, не мають жодних підтврджень — ні фотографій, ні відео.

Загалом дії української сторони на півострові є частиною єдиного плану, який послаблює можливості російських окупантів.

"Усе, що відбувається на півострові, як і в морі, є складовими одного загального плану. Зрозуміло, що бити просто для того, щоб бити кудись туди, враховуючи вартість боєприпасів та їхній дефіцит, ніхто не буде. Усе, що в Криму зникає з лиця землі, відбувається не просто так. Про це ми відкрито говорили і рік тому", — підсумував Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, 12 червня повідомлялося, що в мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки по С-300 у Криму. OSINT-дослідники підтвердили знищення командного пункту та радіолокатора. Пускові установки ворог швидко сховав, тому їхня доля невідома.