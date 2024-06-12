Составляющие большого плана: в ВМС назвали причину уничтожения ПВО россиян в Крыму (видео)

По словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, украинские защитники наносят удары исключительно по военной инфраструктуре противника на полуострове. Начинают они с систем защиты воздушного пространства, чтобы потом легче добраться до цели.

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В ночь на 10 июня Силы обороны нанесли новые удары по Крымскому полуострову и тем самым повредили зенитный ракетный дивизион С-400, а также несколько ракетных комплексов С-300. Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала Freedom рассказал, какие результаты приносят такие атаки.

По его словам, вышеперечисленными комплексами противник пытался прикрывать свою военную инфраструктуру на полуострове. Соответственно, если есть задача ее разрушить — нужно начинать с комплексов ПВО.

"Это такая обоюдоострая тактика. Мы видим, что в Черном море фактически россияне используют только как раз воздушную составляющую, потому что море для РФ закрыто. Ввиду этого они используют воздушное пространство для нанесения ударов — ракетных, бомбовых, разных. Но в то же самое время и у нас других вариантов по факту немного. Поэтому сейчас все сводится к таким обменам воздушными ударами", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Отдельно спикер ВМС добавил, что Силы обороны атакуют исключительно военную инфраструктуру, а все заявления о том, что якобы страдают гражданские объекты, не имеют никаких поддтверждений — ни фотографий, ни видео.

В целом действия украинской стороны на полуострове являются частью единого плана, который ослабляет возможности российских оккупантов.

"Все, что происходит на полуострове, как и в море, является составляющими одного общего плана. Понятно, что бить просто для того, чтобы бить куда-то туда, учитывая стоимость боеприпасов и их дефицит, никто не будет. Все, что в Крыму исчезает с лица земли, происходит не просто так. Об этом мы открыто говорили и год назад", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 12 июня сообщалось, что в сети появились спутниковые снимки последствий атаки по С-300 в Крыму. OSINT-исследователи подтвердили уничтожение командного пункта и радиолокатора. Пусковые установки враг быстро спрятал, поэтому их судьба неизвестна.