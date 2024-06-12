Знищено не лише "Подлет": яких втрат зазнали ЗС РФ після атаки по Джанкою (фото)

РЛС 48Я6-К1 "Подлет" було ліквідовано в районі Рубинівки в Криму 10 червня. На супутникових знімках також видно пускову установку типу 51П6 з однією ракетою, але її стан невідомий, розповіли OSINT-аналітики.

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У понеділок, 10 червня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, українські військові атакували позиції ЗРК С-400 в районі Джанкоя. OSINT-спільнота "КіберБорошно" у своєму Telegram-каналі розповіла, який втрат зазнав ворог.

"Результат атаки по позиції ЗРК С-400 "Триумф" в районі н.п. Рубинівка, Джанкойський район. Було знищено РЛС 48Я6-К1 "Подлет", — йдеться у повідомленні.

Аналітики опублікували супутниковий знімок після атаки, на якому видно не лише знищений РЛС, але й пускову установку типу 51П6 з однією ракетою, проте наразі її стан невідомий. Також на світлині зображена ще одна пускова установка, які тікає з поля бою.

Крім цього, наявні сліди горіння, можливо, там були розташовані й інші пускові установки.

Поле бою після атаки

"Але на ранішніх знімках цієї батареї видно всього дві пускових", — зауважили аналітики.

Поле бою до атаки

Вибухи в Криму 10 червня: що відомо

У Генштабі ЗСУ повідомили, що вночі 10 червня, українські бійці атакували ЗРК РФ в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, під ударом опинився ракетний дивізіон С-400 в районі Джанкоя та два зенітно-ракетних дивізіони С-300 поблизу Чорноморського та Євпаторії.

Того дня в росЗМІ повідомили, що внаслідок атаки було пошкоджено два ЗРК С-300 та чотири РЛС. Крім цього, є втрати противника серед особового складу.

12 червня OSINT-спільнота "КіберБорошно" показала супутникові знімки після атаки по комплексу С-300 у районі села Велике в Євпаторійському районі в Криму. Українці змогли знищити пункт 5Н63С з радіолокатором підсвічування цілей і наведення ракет 30Н6.

Нагадаємо, вночі 12 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, зокрема, в Севастополі, Євпаторії, Саках, Яни Капу та Армянську. За інформацією журналістів, "щось сталося" з російським ЗРК С-400 у районі Севастополя.