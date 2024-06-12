На північних околицях деокупованого Старомайорського тривають бойові зіткнення, — DeepState

Аналітики стверджують, що втрата села із фермами на півночі призведе до суттєвого погіршення тактичної ситуації оборонців Урожайного, яке ворог впродовж останнього часу активно штурмує.

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Активні бойові зіткнення продовжуються на північних околицях села Старомайорське Донецької області. Про це інформує аналітична спільнота DeepState.

Зокрема відомо, що російські окупанти кілька днів тому з дрона скинули прапори на хату, проте подали це за факт окупації всього села.

Зі свого боку, Сили оборони змушені готуватися до того, що в один момент ЗС РФ опиняться на північній околиці. Якщо втратити село із фермами на півночі, це призведе до суттєвого погіршення тактичної ситуації оборонців Урожайного. Ворог час від часу вдається до штурму останнього, навіть були прориви в центр села, але їх вдавалося ліквідовувати.

Ситуація біля Старомайорського

Разом з тим у дописі міститься посилання на публікацію одного з бійців в тому районі. За його словами, беручи до уваги дивні та досить некомпетентні дії командування 1 ОТБр Сили оборони втратили більше 15 квадратних кілометрів територій, які досить важко вигризали рік тому морпіхи з тероборонівцями. Загалом стверджує боєць, наразі склалася наступна ситуація:

Провалена оборона правого флангу, при цьому відповідальний за оборону отримав підвищення; Також провалена оборона Старомайорського. Майже вся територія селища перебуває під контролем ворога. Бійці, котрі перебували у селищі, опинилися в оточенні. При цьому їх не виводять, а до Києва доповідають, що все під контролем; Командир 1-ої танкової бригади Хода Л.О, який відповідав загалом за сектор оборони, пішов на підвищення до ОК "Захід", на генеральську посаду; Багато бійців, які могли б поділитися досвідом, передати знання у тактичній медицині, тактиці, знання з озброєння техніки, озброєння, або 200 чи 300, і вже не повернуться до виконання своїх обов’язків.

11 червня Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська повністю захопили селище Старомайорське. Водночас це твердження поширили деякі чиновники та блогери.

Водночас судячи зі знімків біля Старомайорського, опублікованих українським морпіхом під псевдонімом Kriegsforscher, російські війська зазнають суттєвих втрат у бронетехніці.