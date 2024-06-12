На северных окраинах деоккупированного Старомайорского продолжаются боевые столкновения, — DeepState

Аналитики утверждают, что потеря села с фермами на севере приведет к существенному ухудшению тактической ситуации защитников Урожайного, которое враг в последнее время активно штурмует.

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Активные боевые столкновения продолжаются на северных окраинах села Старомайорское Донецкой области. Об этом информирует аналитическое сообщество DeepState.

В частности известно, что российские оккупанты несколько дней назад с дрона сбросили флаги на дом, однако подали это за факт оккупации всего села.

В свою очередь Силы обороны вынуждены готовиться к тому, что в один момент ВС РФ окажутся на северной окраине. Если потерять село с фермами на севере, это приведет к существенному ухудшению тактической ситуации защитников Урожайного. Враг время от времени прибегает к штурму последнего, даже были прорывы в центр села, но их удавалось ликвидировать.

Ситуация возле Старомайорского

Вместе с тем в заметке содержится ссылка на публикацию одного из бойцов в том районе. По его словам, принимая во внимание странные и достаточно некомпетентные действия командования 1 ОТБр Силы обороны потеряли более 15 квадратных километров территорий, которые довольно трудно выгрызали год назад морпехи с теробороновцами. В целом, утверждает боец, сейчас сложилась следующая ситуация:

Провалена оборона правого фланга, при этом ответственный за оборону получил повышение; Также провалена оборона Старомайорского. Почти вся территория поселка находится под контролем врага. Бойцы, которые находились в поселке, оказались в окружении. При этом их не выводят, а в Киев докладывают, что все под контролем; Командир 1-й танковой бригады Хода Л.А., который отвечал в целом за сектор обороны, пошел на повышение в ОК "Запад", на генеральскую должность; Многие бойцы, которые могли бы поделиться опытом, передать знания в тактической медицине, тактике, знания по вооружению техники, вооружения, или 200 или 300, и уже не вернутся к выполнению своих обязанностей.

11 июня Министерство обороны РФ заявило, что российские войска полностью захватили поселок Старомайорское. В то же время это утверждение распространили некоторые чиновники и блогеры.

В то же время судя по снимкам возле Старомайорского, опубликованных украинским морпехом под псевдонимом Kriegsforscher, российские войска несут существенные потери в бронетехнике.