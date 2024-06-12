США та Україна готуються до підписання безпекової угоди: ЗМІ назвали дату

За даними джерел CNN, порівняно з аналогічними угодами з іншими країнами, для України у документі будуть передбачені суттєві обмеження.

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Підписання двостороннього безпекового договору між Сполученими Штатами і Україною відбудеться 13 червня у кулуарах саміту "Групи семи" в Італії. Подібно попереднім аналогічним домовленостям, угода не буде передбачати ратифікації. Про це пише CNN з посиланням на кількох авторитетних співрозмовників.

Видання зазначає, що безпекова угода зобов'язуватиме США впродовж 10 років продовжувати навчання українських збройних сил, розширювати сфери співпраці у виробництві озброєнь і військової техніки, продовжувати надавати військову допомогу і посилювати обмін розвідданими.

У межах угоди США пообіцяють провести консультації з Україною одразу після майбутнього нападу з боку Росії, щоб визначити подальші кроки. Як і в інших угодах, там не буде зобов’язання про взаємну оборону на кшталт колективної безпеки НАТО.

Джерела видання зазначають, що угода в цілому буде подібна до тих, які вже підписані з 14 іншими країнами, зокрема Великою Британією, Францією або Німеччиною. Однак важлива відмінність цієї 15-ї угоди полягатиме у тому, що вона, на відміну від схожих угод з іншими союзниками за межами Північноатлантичного альянсу, не буде містити пункту про обов'язкову взаємну оборону. Тобто сторони не матимуть обов'язку надавати військовий захист одній зі сторін договору в разі нападу третьої сторони.

Безпекова угода між США та Україною, повідомили джерела CNN, не міститиме конкретних грошових зобов'язань щодо підтримки оборони України.

1 травня президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до підписання ще семи нових угод про гарантії безпеки. Серед підписантів однієї з угод будуть Сполучені Штати Америки.

До того ж 27 травня у Мадриді під час візиту Володимира Зеленського відбулося підписання безпекової угоди між Україною і Іспанією.