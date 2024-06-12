США и Украина готовятся к подписанию соглашения по безопасности: СМИ назвали дату

По данным источников CNN, по сравнению с аналогичными соглашениями с другими странами, для Украины в документе будут предусмотрены существенные ограничения.

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Подписание двустороннего договора по безопасности между Соединенными Штатами и Украиной состоится 13 июня в кулуарах саммита "Группы семи" в Италии. Подобно предыдущим аналогичным договоренностям, соглашение не будет предусматривать ратификации. Об этом пишет CNN со ссылкой на нескольких авторитетных собеседников.

Издание отмечает, что соглашение по безопасности обяжет США в течение 10 лет продолжать обучение украинских вооруженных сил, расширять сферы сотрудничества в производстве вооружений и военной техники, продолжать оказывать военную помощь и усиливать обмен разведданными.

В рамках соглашения США пообещают провести консультации с Украиной сразу после будущего нападения со стороны России, чтобы определить дальнейшие шаги. Как и в других соглашениях, там не будет обязательства о взаимной обороне вроде коллективной безопасности НАТО.

Источники издания отмечают, что соглашение в целом будет подобно тем, которые уже подписаны с 14 другими странами, в частности Великобританией, Францией или Германией. Однако важное отличие этого 15-го соглашения будет заключаться в том, что оно, в отличие от похожих соглашений с другими союзниками за пределами Североатлантического альянса, не будет содержать пункта об обязательной взаимной обороне. То есть стороны не будут иметь обязанности предоставлять военную защиту одной из сторон договора в случае нападения третьей стороны.

Соглашение по безопасности между США и Украиной, сообщили источники CNN, не будет содержать конкретных денежных обязательств по поддержке обороны Украины.

1 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к подписанию еще семи новых соглашений о гарантиях безопасности. Среди подписантов одного из соглашений будут Соединенные Штаты Америки.

К тому же 27 мая в Мадриде во время визита Владимира Зеленского состоялось подписание соглашения по безопасности между Украиной и Испанией.