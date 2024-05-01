"Есть предварительный текст": Украина подпишет гарантии безопасности с 7 странами, — Зеленский (видео)

Глава государства отметил, что проекты соглашений наполняются "более сильными возможностями для Украины и для нашей общей с партнерами безопасности".

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Украина ведет подготовку над подписанием еще семи новых соглашений о гарантиях безопасности. Среди подписантов одного из соглашений будут Соединенные Штаты Америки. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Готовим еще семь новых документов по безопасности для нашего государства — двусторонних соглашений по безопасности. В частности, относительно соглашения по безопасности с Соединенными Штатами. Оружие, финансы, политическое взаимодействие — сегодня работал с командой по конкретным деталям этих документов, и по некоторым из них уже есть предварительный текст соглашений", — отметил президент.

По словам главы государства, каждое соглашение по безопасности станет элементом поддержки Украины как в этом году, так и в последующие годы.

"Архитектура безопасности на время до вступления в НАТО. Наполняем драфты соглашений более сильными возможностями для Украины и для нашей общей безопасности с партнерами. Понятно, что особый приоритет — всему, что даст больше защиты от российского террора", — заключил он.

Обращение Зеленского

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Стоит отметить, что на сегодня Украина уже подписала девять двусторонних соглашений по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией. Данный документ подписывают во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины.

25 января немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил о совместной работе Киева и Берлина над подписанием договора о гарантиях безопасности для Украины.

Также 16 февраля Фокус писал о подписании соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и Францией. Срок его действия будет составлять 10 лет с момента подписания документа.