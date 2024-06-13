Українські бійці кількома FPV-дронами розтрощили російську РЛС "Зоопарк" за $25 млн (відео)

В СБУ уточнили, що ця радіолокаційна станція досить рідкісна у ворожій армії та використовується для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем.

Related video

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями з Сил оборони знищили ворожу радіолокаційну станцію "Зоопарк" вартістю 25 мільйонів доларів. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Спецпризначенці департаменту кібербезпеки уразили російську радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Зоопарк" кількома fpv-дронами. Окупанти хотіли ввести в оману наших воїнів, розмістивши поруч із добре закамуфльованою РЛС декілька макетів. Але "Зоопарк" це не врятувало", — йдеться у повідомленні.

В СБУ уточнили, що цей комплекс досить рідкісний у ворожій армії.

"Він призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем: ствольної артилерії та РСЗВ", — наголосили в українській спецслужбі.

Нагадаємо, 12 червня уряд Литви схвалив передачу 14 бронетранспортерів М113 Збройним силам України.

У ніч на 6 червня дрони розбомбили нафтопереробний завод у Ростовській області.