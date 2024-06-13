Украинские бойцы несколькими FPV-дронами разбили российскую РЛС "Зоопарк" за $25 млн (видео)

В СБУ уточнили, что эта радиолокационная станция достаточно редкая во вражеской армии и используется для разведки и обнаружения огня наземных артиллерийских систем.

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Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими из Сил обороны уничтожили вражескую радиолокационную станцию "Зоопарк" стоимостью 25 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Спецназовцы департамента кибербезопасности поразили российскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк" несколькими fpv-дронами. Оккупанты хотели ввести в заблуждение наших воинов, разместив рядом с хорошо закамуфлированной РЛС несколько макетов. Но "Зоопарк" это не спасло", — говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что этот комплекс достаточно редкий во вражеской армии.

"Он предназначен для разведки и обнаружения огня наземных артиллерийских систем: ствольной артиллерии и РСЗО", — отметили в украинской спецслужбе.

Напомним, 12 июня правительство Литвы одобрило передачу 14 бронетранспортеров М113 Вооруженным силам Украины.

В ночь на 6 июня дроны разбомбили нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.