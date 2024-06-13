Корвети та десантні кораблі: які саме російські судна з "Калібрами" втекли в Азовське море, – OSINT

Аналітик опублікував знімки акваторії порту Новоросійськ, з якого втекли шість кораблів ВМФ РФ. Судна, які там лишились, кожної доби міняють позицію.

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Щонайменше три російські ракетні корвети та три великі десантні кораблі покинули акваторію Новоросійська, що в Краснодарському краї. Про це заявив OSINT-аналітик, який пише у Х під ніком MT_Anderson, проаналізувавши знімки із супутників. Висновки з його спостережень зробило видання Defense Express.

Андерсон виклав у відкритий доступ супутникові знімки акваторії порту Новоросійськ за 10 та 11 червня 2024 року. З них можна зробити одразу два висновки: які кораблі Чорноморського флоту РФ з ракетами "Калібр"покинули цей порт, та як російські військові намагаються убезпечити свої кораблі на базі в Новоросійську від можливої атаки повітряних та морських дронів Сил оборони України.

Супутниковий знімок, опублікований OSINT-аналітиком Фото: Twitter / MT Anderson

Наведені супутникові знімки підтверджують дані, що росіяни перевели в Азовське море три ракетні корвети проєкту 21631 "Буян-М" зі складу Чорноморського флоту РФ.

Ракетний корвет проєкту 21631 "Буян-М" Фото: Министерство обороны РФ

Це кораблі:

ракетний корвет "Вышний Волочек";

ракетний корвет "Ингушетия";

ракетний корвет "Грайворон";

великий десантний корабель "Орск" проєкту 1171;

великий десантний корабель "Георгий Победоносец" проєкту 775;

великий десантний корабель "Калининград" проєкту 775.

Корвети вийшли із Новоросійська ймовірно у проміжку 5-6 червня 2024 року, натомість на самій базі залишились інші два надводні носії "Калібрів" у строю ЧФ РФ – два фрегати проєкту 11356.

Десантні кораблі також покинули Новоросійськ, але "Калининград" єдиний виконав перехід до тимчасово окупованого Севастополя. Інші п'ять військових кораблів відправились в Азовське море.

Великий десантний корабель "Георгий Победоносец" Фото: Министерство обороны РФ

Що стосується методів, якими росіяни намагаються убезпечити свої судна від атак російських військових, то Андерсон зазначає, що кораблі, які все ще лишаються у Новоросійську, кожні 24 години змінюють своє місце розташування в гавані.

Що стосується кораблів в Азовському морі, то тут російські військові намагаються зробити із Кримського моста своєрідний величезний фізичний бар’єр на випадок спроби удару нашими катерами-камікадзе. Там встановили бонові сітки та великі баржі.