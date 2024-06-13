Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Черноморский флот России в Крыму Российско-украинская война

Корветы и десантные корабли: какие именно российские суда с "Калибрами" сбежали в Азовское море, — OSINT

большой десантный корабль, российские корабли, носители ракет калибр
Фото: Министерство обороны РФ | Иллюстративное фото: большой десантный корабль проекта 775 ВМФ РФ

Аналитик опубликовал снимки акватории порта Новороссийск, из которого сбежали шесть кораблей ВМФ РФ. Суда, которые там остались, каждые сутки меняют позицию.

Related video

По меньшей мере три российских ракетных корвета и три больших десантных корабля покинули акваторию Новороссийска, что в Краснодарском крае. Об этом заявил OSINT-аналитик, который пишет в Х под ником MT_Anderson, проанализировав снимки со спутников. Выводы из его наблюдений сделало издание Defense Express.

Андерсон выложил в открытый доступ спутниковые снимки акватории порта Новороссийск за 10 и 11 июня 2024 года. Из них можно сделать сразу два вывода: какие корабли Черноморского флота РФ с ракетами "Калибр" покинули этот порт, и как российские военные пытаются обезопасить свои корабли на базе в Новороссийске от возможной атаки воздушных и морских дронов Сил обороны Украины.

порт новороссийска, российские корабли Fullscreen
Спутниковый снимок, опубликованный OSINT-аналитиком
Фото: Twitter / MT Anderson

Приведенные спутниковые снимки подтверждают данные, что россияне перевели в Азовское море три ракетных корвета проекта 21631 "Буян-М" из состава Черноморского флота РФ.

Ракетный корвет, Вышний Волочек Fullscreen
Ракетный корвет проекта 21631 "Буян-М"
Фото: Министерство обороны РФ

Это корабли:

  • ракетный корвет "Вышний Волочек";
  • ракетный корвет "Ингушетия";
  • ракетный корвет "Грайворон";
  • большой десантный корабль "Орск" проекта 1171;
  • большой десантный корабль "Георгий Победоносец" проекта 775;
  • большой десантный корабль "Калининград" проекта 775.

Корветы вышли из Новороссийска вероятно в промежутке 5-6 июня 2024 года, зато на самой базе остались другие два надводных носителя "Калибров" в строю ЧФ РФ — два фрегата проекта 11356.

Десантные корабли также покинули Новороссийск, но "Калининград" единственный выполнил переход во временно оккупированный Севастополь. Другие пять военных кораблей отправились в Азовское море.

Большой десантный корабль, Георгий Победоносец Fullscreen
Большой десантный корабль "Георгий Победоносец"
Фото: Министерство обороны РФ

Что касается методов, которыми россияне пытаются обезопасить свои суда от атак российских военных, то Андерсон отмечает, что корабли, которые все еще остаются в Новороссийске, каждые 24 часа меняют свое местоположение в гавани.

Что касается кораблей в Азовском море, то здесь российские военные пытаются сделать из Крымского моста своеобразный огромный физический барьер на случай попытки удара нашими катерами-камикадзе. Там установили боновые сетки и большие баржи.