Корветы и десантные корабли: какие именно российские суда с "Калибрами" сбежали в Азовское море, — OSINT

Аналитик опубликовал снимки акватории порта Новороссийск, из которого сбежали шесть кораблей ВМФ РФ. Суда, которые там остались, каждые сутки меняют позицию.

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По меньшей мере три российских ракетных корвета и три больших десантных корабля покинули акваторию Новороссийска, что в Краснодарском крае. Об этом заявил OSINT-аналитик, который пишет в Х под ником MT_Anderson, проанализировав снимки со спутников. Выводы из его наблюдений сделало издание Defense Express.

Андерсон выложил в открытый доступ спутниковые снимки акватории порта Новороссийск за 10 и 11 июня 2024 года. Из них можно сделать сразу два вывода: какие корабли Черноморского флота РФ с ракетами "Калибр" покинули этот порт, и как российские военные пытаются обезопасить свои корабли на базе в Новороссийске от возможной атаки воздушных и морских дронов Сил обороны Украины.

Спутниковый снимок, опубликованный OSINT-аналитиком Фото: Twitter / MT Anderson

Приведенные спутниковые снимки подтверждают данные, что россияне перевели в Азовское море три ракетных корвета проекта 21631 "Буян-М" из состава Черноморского флота РФ.

Ракетный корвет проекта 21631 "Буян-М" Фото: Министерство обороны РФ

Это корабли:

ракетный корвет "Вышний Волочек";

ракетный корвет "Ингушетия";

ракетный корвет "Грайворон";

большой десантный корабль "Орск" проекта 1171;

большой десантный корабль "Георгий Победоносец" проекта 775;

большой десантный корабль "Калининград" проекта 775.

Корветы вышли из Новороссийска вероятно в промежутке 5-6 июня 2024 года, зато на самой базе остались другие два надводных носителя "Калибров" в строю ЧФ РФ — два фрегата проекта 11356.

Десантные корабли также покинули Новороссийск, но "Калининград" единственный выполнил переход во временно оккупированный Севастополь. Другие пять военных кораблей отправились в Азовское море.

Большой десантный корабль "Георгий Победоносец" Фото: Министерство обороны РФ

Что касается методов, которыми россияне пытаются обезопасить свои суда от атак российских военных, то Андерсон отмечает, что корабли, которые все еще остаются в Новороссийске, каждые 24 часа меняют свое местоположение в гавани.

Что касается кораблей в Азовском море, то здесь российские военные пытаются сделать из Крымского моста своеобразный огромный физический барьер на случай попытки удара нашими катерами-камикадзе. Там установили боновые сетки и большие баржи.