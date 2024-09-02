"Эти перформансы уже проводили": ВС РФ установили ЗРК "Тор" на корабль "Советск" (видео)

По словам спикера ВМСУ, во время сегодняшней воздушной атаки ВС РФ не использовали марские ракетоносители. Однако это не означает, что россияне больше не будут использовать эту тактику.

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Россияне установили зенитно-ракетный комплекс "Тор" на корабль "Советск". Такое решение является сомнительным. Об этом рассказал спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

Когда его спросили, насколько это может улучшить возможности россиян, Плетенчук заявил, что эффективность такого решения вызывает противоречивые мнения.

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"На самом деле это один из тех случаев, когда история нас учит тому, что ничего не учит. Россияне все эти перформансы уже проводили в Черном море. И кажется, последний, кто на борту имел что-то подобное, был "Василий Бех", который сейчас покоится на дне морском", — рассказал он.

Кроме того, по словам Плетенчука, во время сегодняшней воздушной атаки ВС РФ не использовали морские ракетоносители. Однако это не означает, что россияне больше не будут использовать эту тактику.

"И конечно, следует рассчитывать на то, что они все равно будут применять и морские платформы в дальнейшем. В любом случае, паузы они применяют для накопления этого ресурса", — заявил он.

Более того, по словам Плетенчука, Россия технически может запускать ракеты из Средиземного моря.

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Малый ракетный корабль в составе Балтийского флота ВМФ России. Спущен на воду в преддверии дня Военно-морского флота 24 ноября 2017 года.

Ранее Фокус писал, что ВС РФ начали по-новому минировать территорию. Противник начал минирование путей движения в относительно тыловой зоне, привязывая к FPV-дрону мину ТМ-62, которую потом переворачивают в полете и оставляют на дороге.

Также напомним, что в ГСЧС показали кадры последствия удара ВС РФ по Киеву. По данным спасателей, обломки ракет попали в корпус котельной одного из образовательных заведений. Также в Святошинском районе произошло возгорание в пункте приема вторсырья и у входа в метро.