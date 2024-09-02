"Ці перформанси вже проводили": ЗС РФ встановили ЗРК "Тор" на корабель "Совєтск" (відео)

За словами спікера ВМСУ, під час сьогоднішньої повітряної атаки ЗС РФ не використовували морські ракетоносії. Однак це не означає, що росіяни більше не будуть використовувати цю тактику.

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Росіяни встановили зенітно-ракетний комплекс "Тор" на корабель "Сотвєтск". Таке рішення є сумнівним. Про це розповів речник ВМСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

Коли його запитали, наскільки це може поліпшити можливості росіян, Плетенчук заявив, що ефективність такого рішення викликає суперечливі думки.

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"Насправді це один із тих випадків, коли історія нас вчить тому, що нічого не вчить. Росіяни всі ці перформанси вже проводили в Чорному морі. І здається, останній, хто на борту мав щось подібне, був "Василь Бех", який зараз спочиває на дні морському", — розповів він.

Крім того, за словами Плетенчука, під час сьогоднішньої повітряної атаки ЗС РФ не використовували морські ракетоносії. Однак це не означає, що росіяни більше не використовуватимуть цю тактику.

"І звісно, слід розраховувати на те, що вони все одно застосовуватимуть і морські платформи надалі. У будь-якому разі, паузи вони застосовують для накопичення цього ресурсу", — заявив він.

Ба більше, за словами Плетенчука, Росія технічно може запускати ракети із Середземного моря.

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Малий ракетний корабель у складі Балтійського флоту ВМФ Росії. Спущений на воду напередодні дня Військово-морського флоту 24 листопада 2017 року.

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ почали по-новому мінувати територію. Противник почав мінування шляхів руху у відносно тиловій зоні, прив'язуючи до FPV-дрона міну ТМ-62, яку потім перевертають у польоті і залишають на дорозі.

Також нагадаємо, що в ДСНС показали кадри наслідки удару ЗС РФ по Києву. За даними рятувальників, уламки ракет потрапили в корпус котельні одного з освітніх закладів. Також у Святошинському районі сталося загоряння в пункті прийому вторсировини та біля входу в метро.