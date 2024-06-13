Ціна за амбіції Путіна: у Пентагоні назвали втрати Росії за час війни (відео)

За словами глави Пентагону, українські захисники продовжують обороняти свою територію і зменшувати бойові можливості противника. Вашингтон має намір і далі допомагати Києву.

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За час повномасштабної війни Росія втратила сотні тисяч своїх людей, які воювали проти України. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін перед початком 23-го засідання у форматі "Рамштайн" 13 червня.

За його словами, щонайменше 350 тисяч російських окупантів було поранено або вбито під час війни в Україні. Крім того, Силам оборони вдалося потопити або пошкодити 24 ворожі судна в Чорному морі.

Що стосується інших втрат росіян, то йдеться про 2600 бойових машин по всій лінії фронту. Тільки в травні поточного року, намагаючись просунутися на захід від Авдіївки Донецької області, росіяни залишилися без 160 бойових машин. Вони назавжди вже залишилися там.

"Це ще одне нагадування про ціну, яку Росія заплатила за імперські амбіції Путіна, і ще одне нагадування про рішучість України", — заявив Ллойд Остін.

Наразі українські війська, продовжив глава Пентагону, продовжують відбивати спроби наступу окупантів у Харківській області. Вони тримають оборону також на сході, а також півдні, де присутні ЗС РФ.

Вашингтон тим часом має намір далі допомагати Києву відбивати російську агресію.

"Відтоді, як було підписано закон, США вже доставили десятки тисяч артилерійських снарядів, тисячі протитанкових мін, сотні GMLRS і протитанкових гармат, а також додаткових можливостей ППО, щоб допомогти Україні відбити російські війська під Харковом", — продовжив Ллойд Остін.

Нагадаємо, 10 червня повідомлялося, що ЗМІ дізналися, скільки ув'язнених "вагнерівців" загинули під Бахмутом. Автори розслідування стверджують, що загалом їм вдалося знайти дані про 48 366 росіян, яких із виправних колоній повезли на Донбас. Також звіти з бухгалтерії показують, що родичам загиблих виплатили майже 108 мільярдів рублів.