Хусити вдарили ракетами по українському судну в Аденській затоці: що відомо

За даними Центрального командування США, внаслідок атаки на судні виникла пожежа, поранений один моряк. Це другий напад хуситів на цивільний корабель за останні кілька днів.

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У четвер, 13 червня, єменські хусити атакували в Аденській затоці цивільне судно Verbena під прапором Палау, що належить Україні та експлуатується Польщею. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США.

Відомо, що воєнізоване угрупування, яке підтримує Іран, запустило дві протикорабельні крилаті ракети в Аденську затоку. Обидві повітряні цілі влучили в суховантаж Verbena під прапором Палау, який нещодавно пришвартувався в Малайзії та прямував до Італії з вантажем дерев'яних будівельних матеріалів.

Екіпаж судна повідомив про пошкодження і подальшу пожежу на борту. Один з моряків дістав тяжкі поранення під час ракетної атаки. Літак з есмінця ВМС США "Філіппін Сі" (CG 58) евакуював пораненого моряка на корабель партнерських сил, що знаходився неподалік.

"Така безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів загрожує регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі й Аденській затоці. Хусити стверджують, що діють від імені палестинців у Газі, проте вони обирають мішенню і загрожують життю громадян третіх країн, які не мають жодного відношення до конфлікту в Газі", — наголосили в Центральному командуванні Збройних сил США.

Нагадаємо, 12 червня хусити підбили у Червоному морі грецьке торгове судно. Вони заявили, що атакували корабель "з використанням безпілотного надводного катера, низки дронів і балістичних ракет" і додали, що корабель "серйозно пошкоджений" і може потонути.

8 червня зі столиці Ємену Сани хусити викрали понад пів сотні людей, які працюють в ООН та інших іноземних організаціях.