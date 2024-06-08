Хусити викрали 50 єменських співробітників ООН і міжнародних організацій

За інформацією міністра з прав людини Ємену Ахмеда Армана рейд хуситів тривав майже добу. Вони просто вривалися до будинків і викрадали людей.

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Понад 50 осіб, які працюють в ООН та інших іноземних організаціях, були викрадені єменськими хуситами після рейдів на їхні будинки в Сані, заявив у п'ятницю міністр з прав людини Ахмед Арман. Він закликав міжнародні організації перенести свої штаб-квартири із Сани, яку контролюють хусити, в Аден, де розташований офіційний уряд Ємену. Про це пише Arab News.

Ахмед Арман повідомив, що 18 осіб працюють в агентствах ООН, включно з ПРООН (Програмою розвитку ООН), Управлінням ООН з координації гуманітарних питань, Всесвітньою продовольчою програмою ООН, а 32 людини були працівниками Національного демократичного інституту, Partners Yemen, німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, організації Resonate Yemen та інших організацій.

"Рейди хуситів тривали з ранку четверга приблизно до 4 години ранку п'ятниці. Вони вторглися в будинки єменців, які працюють на іноземні організації, і навіть викрали тих, хто раніше працював із такими організаціями", — сказав він.

У міністерстві заявили, що ці арешти стали останніми в серії подібних акцій, що розпочалися 31 травня, коли чоловіка і його сім'ю, включно з дітьми, викрали з будинку в Сані. Наступного дня було здійснено обшуки ще у двох будинках.

Арман повторив свій заклик до ООН та інших іноземних організацій перенести свою штаб-квартиру з утримуваної хуситами Сани в оплот єменського уряду в Адені.

"Ми неодноразово попереджали ООН, що поводження хуситів з її персоналом, в основному єменцями, погіршиться, тому ми зажадали, щоб вони перенесли свою штаб-квартиру в Аден. Але ООН відхилила наші прохання з причин, які ми не розуміємо", — сказав він.

Останні викрадення сталися після того, як минулого місяця суд, очолюваний хуситами, засудив до смертної кари єменського бізнесмена, який працював з іноземними групами допомоги, і ще 43 осіб за звинуваченням у шпигунстві.

Правозахисні групи, журналісти та офіційні особи засудили рейди, десятки людей підписали онлайн-петицію, що закликає хуситів звільнити своїх бранців. Вони також попередили групу, що їхні дії можуть призвести до того, що гуманітарні організації покинуть країну, що позбавить єменців життєво важливої гуманітарної допомоги.

"Ми наголошуємо, що арешт єменських співробітників, які працюють на іноземні організації, порушує права людини і сприяє ізоляції країни від решти світу", — йдеться в петиції.

Баліг Аль-Мехлафі, радник з інформації посольства Ємену в Каїрі, заявив, що кампанія хуситів проти співробітників міжнародних організацій пов'язана із заходами центрального банку проти фінансових установ, що базуються в Сані, включно із санкціями проти тих, хто не переніс своїх офісів до Адена.

Це останній крок у серії кроків уряду Ємену з переведення великих банків, міжнародних організацій із надання допомоги, телекомунікаційних компаній та інших підприємств, що приносять дохід, із Сани в Аден.

Минулого тижня він попросив "Єменію", національну авіакомпанію країни, зберігати свої кошти в Адені або за кордоном, а не в банках Сани.

Уряд також звинуватив хуситів у крадіжці мільйонів доларів національних грошей.

Нагадаємо, раніше єменські хусити заявили, що атакуватимуть усі кораблі, які належать бізнесменам з Ізраїлю, або співпрацюють з ізраїльськими компаніями. Вони втілили свої погрози в життя і почали атакувати судна, через що багато компаній змінили маршрути. Але наприкінці травня хусити обстріляли судно з російською нафтою, яке прямувало до Китаю.