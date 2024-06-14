Хуситы ударили ракетами по украинскому судну в Аденском заливе: что известно

По данным Центрального командования США, в результате атаки на судне возник пожар, ранен один моряк. Это второе нападение хуситов на гражданский корабль за последние несколько дней.

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В четверг, 13 июня, йеменские хуситы атаковали в Аденском заливе гражданское судно Verbena под флагом Палау, принадлежащее Украине и эксплуатируемое Польшей. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

Известно, что военизированная группировка, которая поддерживает Иран, запустила две противокорабельные крылатые ракеты в Аденский залив. Обе воздушные цели попали в сухогруз Verbena под флагом Палау, который недавно пришвартовался в Малайзии и направлялся в Италию с грузом деревянных строительных материалов.

Экипаж судна сообщил о повреждениях и последующем пожаре на борту. Один из моряков получил тяжелые ранения во время ракетной атаки. Самолет с эсминца ВМС США "Филиппин Си" (CG 58) эвакуировал раненого моряка на корабль партнерских сил, находившийся неподалеку.

"Такое безрассудное поведение поддерживаемых Ираном хуситов угрожает региональной стабильности и ставит под угрозу жизни моряков в Красном море и Аденском заливе. Хуситы утверждают, что действуют от имени палестинцев в Газе, однако они выбирают мишенью и угрожают жизни граждан третьих стран, которые не имеют никакого отношения к конфликту в Газе", — отметили в Центральном командовании Вооруженных сил США.

Напомним, 12 июня хуситы подбили в Красном море греческое торговое судно. Они заявили, что атаковали корабль "с использованием беспилотного надводного катера, ряда дронов и баллистических ракет" и добавили, что корабль "серьезно поврежден" и может утонуть.

8 июня из столицы Йемена Саны хуситы похитили более полусотни людей, работающих в ООН и других иностранных организациях.