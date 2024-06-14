Мобілізація 2024: чи можуть вручити повістку в рекрутинговому центрі, — Міноборони (відео)
Чоловіки можуть звернутись для мобілізації на бажану посаду у спеціальні центри або навіть підшукати вакансію онлайн. Речник міністерства Дмитро Лазуткін розповів про головні нюанси, які потрібно знати.
Мобілізація в Україні можлива не лише через повістку та ТЦК, але й за власним вибором — через рекрутинг. Детальніше про те, як це працює, в ефірі телеканалу "Київ" 14 червня розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.
Мобілізація 2024: навіщо звертатись у рекрутинговий центр?
Представник Міноборони пояснив, що наразі в Україні об'єднана база всіх вакансій у війську.
"Таким чином можна дізнатись і в рекрутинговому центрі, куди можна прийти й поспілкуватись безпосередньо з фахівцем, який щось порадить, щось розповість про ті, чи інші підрозділи, де є ті чи інші вакансії", — зазначив він.
Однак вакансії можна шукати й онлайн — на платформах як, наприклад, Lobby X. На таких ресурсах публікують короткий опис вакансій та вимог до претендента, а також вказують суму можливого заробітку.
"Але можна прийти й безпосередньо в рекрутинговий центр, і там поговорити з фахівцем. Все-таки безпосереднє спілкування так чи інакше може розкрити більше інформації", — підкреслив Лазуткін.
Які є вакансії для мобілізації в Україні?
За даними Міноборони, нині в українському війську є понад 3280 відкритих вакансій. Окрім того, деякі бригади проводять власний рекрутинг.
"Якщо говорити про найбільш популярні, то передусім люди цікавляться вакансіями в штабі й IT-вакансіями. На третьому місці — пілоти БПЛА. Але є й дуже багато насправді зацікавленості в піхотних розділах, багато хто хоче бути стрільцями", — розповів Лазуткін.
З його слів, у піхоту хочуть мобілізуватись в Україні 10-15% з тих, хто звертається у рекрутингові центри. На четвертому місці за запитами — медичні посади, які передбачають порятунок військових.
Чи є гарантії, що мобілізують саме туди, куди обіцяли?
Речник Міноборони пояснив, що у рекрутинговому центрі укладають контракт, який і є гарантією. Також в Україні працює "відношення" — лист від бригади, який враховують при направленні людини на службу. Однак звертатись варто до того, як ТЦК після перевірки даних та проходження медогляду вручить "бойову повістку".
"Тоді вже рекрутинг — це опція, яка залишилась вже позаду, і треба було раніше подбати про це", — підкреслив Лазуткін.
Мобілізація в Україні: чи вручають там повістки?
Представник міністерства запевнив, що повістки у рекрутингових центрах не вручають.
"Тобто людині не треба боятись, що от вона прийде й одразу зараз її кудись заберуть", — уточнив він.
Натомість відвідувач може у рекрутинговому центрі поцікавитись вакансіями, розповісти про себе та знайти посаду відповідно до свого фаху.
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