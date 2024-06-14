Мобилизация 2024: могут ли вручить повестку в рекрутинговом центре, — Минобороны (видео)

Мужчины могут обратиться для мобилизации на желаемую должность в специальные центры или даже подыскать вакансию онлайн. Представитель министерства Дмитрий Лазуткин рассказал о главных нюансах, которые нужно знать.

Related video

Мобилизация в Украине возможна не только через повестку и ТЦК, но и по собственному выбору — через рекрутинг. Подробнее о том, как это работает, в эфире телеканала "Киев" 14 июня рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Мобилизация 2024: зачем обращаться в рекрутинговый центр?

Представитель Минобороны объяснил, что сейчас в Украине объединена база всех вакансий в армии.

"Таким образом можно узнать и в рекрутинговом центре, куда можно прийти и пообщаться непосредственно со специалистом, который что-то посоветует, что-то расскажет о тех или иных подразделениях, где есть те или иные вакансии", — отметил он.

Однако вакансии можно искать и онлайн — на платформах как, например, Lobby X. На таких ресурсах публикуют краткое описание вакансий и требований к соискателю, а также указывают сумму возможного заработка.

"Но можно прийти и непосредственно в рекрутинговый центр, и там поговорить со специалистом. Все-таки непосредственное общение так или иначе может раскрыть больше информации", — подчеркнул Лазуткин.

Какие есть вакансии для мобилизации в Украине?

По данным Минобороны, сейчас в украинской армии есть более 3280 открытых вакансий. Кроме того, некоторые бригады проводят собственный рекрутинг.

"Если говорить о наиболее популярных, то в первую очередь люди интересуются вакансиями в штабе и IT-вакансиями. На третьем месте — пилоты БПЛА. Но есть и очень много на самом деле заинтересованности в пехотных разделах, многие хотят быть стрелками", — рассказал Лазуткин.

По его словам, в пехоту хотят мобилизоваться в Украине 10-15% из тех, кто обращается в рекрутинговые центры. На четвертом месте по запросам — медицинские должности, которые предусматривают спасение военных.

Есть ли гарантии, что мобилизуют именно туда, куда обещали?

Представитель Минобороны объяснил, что в рекрутинговом центре заключают контракт, который и является гарантией. Также в Украине работает "отношение" — письмо от бригады, которое учитывают при направлении человека на службу. Однако обращаться стоит до того, как ТЦК после проверки данных и прохождения медосмотра вручит "боевую повестку".

"Тогда уже рекрутинг — это опция, которая осталась уже позади, и надо было раньше позаботиться об этом", — подчеркнул Лазуткин.

Мобилизация в Украине: вручают ли там повестки?

Представитель министерства заверил, что повестки в рекрутинговых центрах не вручают.

"То есть человеку не надо бояться, что вот он придет и сразу сейчас его куда-то заберут", — уточнил он.

Вместо этого посетитель может в рекрутинговом центре поинтересоваться вакансиями, рассказать о себе и найти должность в соответствии со своей специальностью.

Напомним, адвокат Олег Леонтьев рассказал, в каких случаях в Украине могут мобилизовать до 25 лет.

Юрист Даниил Гончаренко объяснил, законна ли мобилизация тех, кто не проходил срочную службу, и какие для этого установлены условия.