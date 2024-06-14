ЗС РФ розширили плацдарм навколо Очеретиного і могли захопити Новоолександрівку, — Bild (карти)

За словами аналітика Юліана Рьопке, противник жертвує щонайменше тисячею людей на тиждень, щоб просунутися на фронті. У Генштабі ЗСУ при цьому офіційно не повідомляли, що населений пункт на Донбасі тепер під контролем окупантів.

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Російські окупанти могли знову просунутися в Донецькій області і тим самим розширити плацдарм навколо населеного пункту Очеретине. Про це повідомив аналітик BILD Юліан Рьопке.

На його думку, ЗС РФ могли взяти під свій контроль село Новоолександрівка на Донбасі. Наприкінці квітня противнику вдалося здійснити прорив на північний захід від Авдіївки і пройти 3 кілометри вглиб українських позицій до населеного пункту Очеретине.

З того моменту, продовжив аналітик, окупаційні війська продовжували розширювати плацдарм, захоплюючи навколишні села. ЗСУ тимчасово зупинили просування ЗС РФ до середини травня, проте зараз окупанти перейшли в нові наступальні дії на деяких напрямках.

Аналітик заявив, що ЗС РФ розширили плацдарм біля села Очеретине Фото: Bild

"За останні сім днів потужного російського наступу навколо Очеретине: Новопокровське впало, а Новоолександрівка на 90% під контролем Росії. Україна намагається утримати цю ділянку фронту, можливо, сотнею солдатів, тоді як Росія жертвує тисячею людей на тиждень вбитими і пораненими для просування вперед", — заявив Юліан Рьопке.

Битва за Донбас: позиція України

За даними українського Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку Донецької області останнім часом фіксується найвища інтенсивність атак ЗС РФ.

Загальна кількість бойових дій від початку доби зросла до 18. Також фіксується, що бої тривають у районі Новоолександрівки. Відповідно, окупація населеного пункту офіційно не підтверджується.

Аналітик заявив, що ЗС РФ розширили плацдарм біля села Очеретине Фото: DeepStateMAP Аналітик заявив, що ЗС РФ розширили плацдарм біля села Очеретине Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, 13 червня повідомлялося, що ЗС РФ просуваються на передовій, кидаючи штурмову піхоту, про що заявив офіцер НГУ. Ворог застосовує свої сили, які одна за одною "накочуються" на позиції ЗСУ. Також ЗС РФ застосовують дефіцитні ФАБи, але підсилюють їх артилерією та авіацією.

Також повідомлялося, що на Донбасі постраждали два пропагандисти росТБ. Двоє співробітників російського пропагандистського телеканалу "НТВ" дістали важкі поранення біля окупованої Горлівки в Донецькій області. Разом із ними постраждав і кадровий військовослужбовець ЗС РФ.