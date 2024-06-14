ВС РФ расширили плацдарм вокруг Очеретино и могли захватить Новоалександровку, — Bild (карты)

По словам аналитика Юлиана Репке, противник жертвует как минимум тысячей человек в неделю, чтобы продвинуться на фронте. В Генштабе ВСУ при этом официально не сообщали, что населенный пункт на Донбассе теперь под контролем оккупантов.

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Российские оккупанты могли вновь продвинуться в Донецкой области и тем самым расширить плацдарм вокруг населенного пункта Очеретино. Об этом сообщил аналитик BILD Юлиан Репке.

По его мнению, ВС РФ могли взять под свой контроль село Новоалександровка на Донбассе. В конце апреля противнику удалось совершить прорыв к северо-западу от Авдеевки и пройти 3 километра вглубь украинских позиций до населенного пункта Очеретино.

С того момента, продолжил аналитик, оккупационные войска продолжали расширять плацдарм, захватывая окрестные села. ВСУ временно остановили продвижение ВС РФ к середине мая, однако сейчас оккупанты перешли в новые наступательные действия на некоторых направлениях.

Аналитик заявил, что ВС РФ расширили плацдарм возле села Очеретино Фото: Bild

"За последние семь дней мощного российского наступления вокруг Очеретино: Новопокровское пало, а Новоалександровка на 90% под контролем России. Украина пытается удержать этот участок фронта, быть может, сотней солдат, в то время как Россия жертвует тысячей человек в неделю убитыми и ранеными для продвижения вперед", — заявил Юлиан Репке.

Битва за Донбасс: позиция Украины

По данным украинского Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении Донецкой области в последнее время фиксируется самая высокая интенсивность атак ВС РФ.

Общее количество боевых действий с начала суток выросло до 18. Также фиксируется, что бои продолжаются в районе Новоалександровки. Соответственно, оккупация населенного пункта официально не подтверждается.

Аналитик заявил, что ВС РФ расширили плацдарм возле села Очеретино Фото: DeepStateMAP Аналитик заявил, что ВС РФ расширили плацдарм возле села Очеретино Фото: DeepStateMAP

Напомним, 13 июня сообщалось, что ВС РФ продвигаются на передовой, бросая штурмовую пехоту, о чем заявил офицер НГУ. Враг применяет свои силы, которые одна за другой "накатываются" на позиции ВСУ. Также ВС РФ применяют дефицитные ФАБы, но усиливают их артиллерией и авиацией.

Также сообщалось, что на Донбассе пострадали два пропагандиста россТВ. Двое сотрудников российского пропагандистского телеканала "НТВ" получили тяжелые ранения возле оккупированной Горловки в Донецкой области. Вместе с ними пострадал и кадровый военнослужащий ВС РФ.