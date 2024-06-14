Бои вне Новопокровского: ВС РФ продвинулись возле ряда населенных пунктов на Донбассе (карта)

13 июня российские военные впервые атаковали в районе Межевого, населенный пункт расположен на юго-запад от Новопокровского. По словам аналитиков ISW, это свидетельствует о том, что бои расширились за черту поселка.

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Вооруженные силы Российской Федерации захватили Новопокровское Донецкой области и продвинулись вблизи ряда населенных пунктов. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 13 июня.

"Российские войска захватили Новопокровское (северо-западнее Авдеевки)", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 13 июня, оккупанты подняли флаг в западном Новопокровском. Тогда же российские военные утверждали, что ВС РФ якобы захватили село после различных заявлений об оккупации 12 июня.

По информации Генштаба ВСУ, российские военные впервые атаковали возле Межевого, которое расположено на юго-западе от Новопокровского. Аналитики отметили, что это свидетельствует о том, что бои продвинулись за пределы населенного пункта.

Согласно другим геолокационным кадрам от 13 июня, оккупанты продвинулись на запад от Семеновки и на север от Уманского. Милблогеры РФ заявляли, что ВС РФ якобы также продвинулись на юг от Новоалександровки, на запад от Нетайлово и вглубь на 620 метров в Невельском, однако ISW не нашел подтверждения этому. Кроме этого, противник атаковал вблизи Калинового, Новоселовки Первой, Евгеновки и Сокола в течение 12-13 июня.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Покровском направлении: данные Генштаба ВСУ

В Генштабе сообщили, что обстановка на Покровском направлении сейчас самая горячая. В течение 13 июня оккупанты 32 раза пытались вклиниться в боевые порядки украинцев возле Новоалександровки, Евгеновки, Новопокровского, Калинового, Межевого, Новоселовки Первой и Яснобродовки. ВСУ успешно отбили 24 российские атаки.

Напомним, 13 июня лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что на Марьинском направлении ВС РФ пытались провести масштабный штурм украинских позиций с применением бронированной техники. ВСУ отбили атаку противника.

В тот же день офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии, майор Дмитрий Кожубенко рассказал, что россияне пытаются продвинуться ближе к позициям ВСУ на Донбассе, используя штурмовые группы. По его словам, враг не обращает внимания на потери.