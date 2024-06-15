Влада Курської області РФ не встановлює укриття для населення, бо це "дорого коштує" (відео)
Голова комітету регіональної безпеки Курської області Михайло Горбунов заявив, що облаштовувати захисні споруди та укриття в регіоні будуть виключно у випадку "ескалації".
Встановлення бетонних конструкцій для захисту мирного населення від обстрілів у Курській області РФ, яка межує з Україною, поки не відбуватиметься, адже це дуже дорого обійдеться бюджету. Про це заявив голова комітету регіональної безпеки регіону Михайло Горбунов.
"Ми поки такого рішення не ухвалювали, тому що на цей час у нас не було таких прецедентів, ударів по території", — сказав Горбунов.
Водночас він визнав, що у Бєлгороді, який також межує з кордоном України, на зупинках установлені бетонні споруди та конструкції для укриття.
"Це задоволення дуже дороге, тому що даний об'єкт багато коштує, але у випадку ескалації ми встановимо", — зазначив Горбунов, але не уточнив, про яку саме ескалацію йдеться.
Нагадаємо, 14 червня тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов повідомив про атаку безпілотників на регіон.
7 червня дрони атакували підстанцію в Курській області Російської Федерації, внаслідок чого частина регіону залишилася без електрики та водопостачання.
3 червня українські військові розгромили російську колон з 18 одиниць техніки в Курській області.