Власти Курской области РФ не устанавливают укрытия для населения, потому что это "дорого стоит" (видео)

Председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов заявил, что обустраивать защитные сооружения и укрытия в регионе будут исключительно в случае "эскалации".

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Установка бетонных конструкций для защиты мирного населения от обстрелов в Курской области РФ, которая граничит с Украиной, пока не будет происходить, ведь это очень дорого обойдется бюджету. Об этом заявил председатель комитета региональной безопасности региона Михаил Горбунов.

"Мы пока такого решения не принимали, потому что на данный момент у нас не было таких прецедентов, ударов по территории", — сказал Горбунов.

В то же время он признал, что в Белгороде, который также граничит с границей Украины, на остановках установлены бетонные сооружения и конструкции для укрытия.

"Это удовольствие очень дорогое, потому что данный объект много стоит, но в случае эскалации мы установим", — отметил Горбунов, но не уточнил, о какой именно эскалации идет речь.

Напомним, 14 июня временно исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов сообщил об атаке беспилотников на регион.

7 июня дроны атаковали подстанцию в Курской области Российской Федерации, в результате чего часть региона осталась без электричества и водоснабжения.

3 июня украинские военные разгромили российскую колонну из 18 единиц техники в Курской области.