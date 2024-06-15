Ворог відступив: ЗСУ змогли відтіснити ЗС РФ в Серебрянському лісництві та Кліщіївці (карти)

Між тим ЗС РФ мають успіхи на Донеччині. Вони просунулися біля Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки.

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Сили оборони змогли зробити так, що російські окупанти змушені були відступити на двох ділянках фронту. Йдеться про Серебрянське лісництво на Луганщині і Кліщіївку на Донеччині. Про це 15 червня повідомили аналітики DeepState.

Вони оновили карту боїв на украському фронті і проаналізували успіхи Сил оборони та ЗС РФ на фронті.

"Ворог відступив у Серебрянському лісництві та Кліщіївці", — йдеться в повідомленні.

Між тим аналітики зазначають, що ЗС РФ мають успіхи на Донеччині.

"Ворог також просунувся біля Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки", — повідомили аналітики.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 14 червня повідомлялося, що найбільша активність російських окупантів зберігалася в районі Новоолександрівки, Сокола і Новопокровського.

"Сьогодні втрати агресора на даному напрямку склали 263 особи вбитими та пораненими. До того ж, декілька окупантів здалися в полон. Знищено один танк, три артилерійських системи, вісім автомобілів та п’ять бойових броньованих машин. Окрім того, два автомобіля, п’ять ББМ, два танки і три ворожих гармати було пошкоджено", — повідомили у Генштабі.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 20 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка. Підрозділи Сил оборони відбили 16 атак противника, чотири — ще тривають.

Нагадаємо, що 15 червня повідомлялося, що на Східному фронті, у районі Костянтинівки та Покровська Донецької області, ЗС РФ тиснуть, намагаючись захопити дорогу, яка з'єднує веде на Краматорськ, аби ускладнити логістику. Проти Сил оборони воюють підрозділи російських десантників, сили яких поповнюються.