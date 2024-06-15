Враг отступил: ВСУ смогли оттеснить ВС РФ в Серебрянском лесничестве и Клещиевке (карты)

Между тем ВС РФ имеют успехи в Донецкой области. Они продвинулись возле Калиновки, Новопокровского и Яснобродовки.

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Силы обороны смогли сделать так, что российские оккупанты вынуждены были отступить на двух участках фронта. Речь идет о Серебрянском лесничестве на Луганщине и Клещиевке в Донецкой области. Об этом 15 июня сообщили аналитики DeepState.

Они обновили карту боев на украинском фронте и проанализировали успехи Сил обороны и ВС РФ на фронте.

"Враг отступил в Серебрянском лесничестве и Клещиевке", — говорится в сообщении.

Между тем аналитики отмечают, что ВС РФ имеют успехи в Донецкой области.

"Враг также продвинулся возле Калиновки, Новопокровского и Яснобродовки", — сообщили аналитики.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 14 июня сообщалось, что наибольшая активность российских оккупантов сохранялась в районе Новоалександровки, Сокола и Новопокровского.

"Сегодня потери агрессора на данном направлении составили 263 человека убитыми и ранеными. К тому же, несколько оккупантов сдались в плен. Уничтожен один танк, три артиллерийских системы, восемь автомобилей и пять боевых бронированных машин. Кроме того, два автомобиля, пять ББМ, два танка и три вражеских пушки были повреждены", — сообщили в Генштабе.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 20 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка. Подразделения Сил обороны отбили 16 атак противника, четыре — еще продолжаются.

Напомним, что 15 июня сообщалось, что на Восточном фронте, в районе Константиновки и Покровска Донецкой области, ВС РФ давят, пытаясь захватить дорогу, которая соединяет ведет на Краматорск, чтобы усложнить логистику. Против Сил обороны воюют подразделения российских десантников, силы которых пополняются.