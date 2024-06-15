"Ми вже бачимо результати": артилерійська перевага Росії значно скоротилася, — WP

На початку року артилерійська перевага Росії становила 7:1, а зараз вона знизилася до 5:1.

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Українська вогнева міць покращується відтоді, як навесні цього року американські законодавці затвердили такий необхідний пакет військової допомоги. Однак і цього недостатньо, щоб швидко зупинити російський наступ на сході України. Про це пише видання Washington Post.

Приплив західних боєприпасів посилив артилерійську перевагу Києва, проте ЗС РФ все ще просуваються вздовж звивистої лінії фронту і, ймовірно, продовжуватимуть робити це протягом усього літа.

Україна все ще перебуває в обороні в Донецькій області, що дозволяє силам Москви завдавати важких втрат під час ротації українських військ і наближає їх до найважливіших українських маршрутів постачання.

Київ вдався до стратегії "згинайся, але не ламайся", щоб виграти час. Поки ЗСУ не зможуть доставити на фронт більше західної зброї та боєприпасів. Поступившись частиною території, Україна отримала можливість битися з більш захищених позицій.

Перевага Росії в озброєннях скорочується

Нова зброя і боєприпаси надходять на передову відтоді, як президент США Джо Байден підписав у квітні масштабний пакет допомоги. Але Україні знадобляться тижні, якщо не місяці, щоб повністю поповнити свої виснажені запаси.

"Ми вже бачимо результати. На початку року артилерійська перевага Росії становила 7 до 1, а зараз вона знизилася до 5 до 1", — сказав Іван Гаврилюк, перший заступник міністра оборони України.

Гаврилюк заявив, що для нейтралізації російської авіації Україні необхідно щонайменше 130 винищувачів F-16, які, як він очікує, прибудуть наприкінці цього року і на початку наступного.

"З часом, коли ми все налагодимо, ми досягнемо переваги в нашому повітряному просторі", — сказав він.

110-та бригада, яка веде бої в районі окупованого Росією села Очеретине, менше ніж місяць тому почала отримувати нові снаряди, повідомив прес-секретар бригади Іван Секач.

За його словами, нові надходження поліпшили запаси підрозділу на 75% порівняно з минулою зимою, коли запаси були настільки низькими, що у військових не було іншого вибору, крім як здати позиції, щоб врятувати життя солдатів, сказав він. Але їх недостатньо, щоб стримати наступ Росії, і часто вони не є тими великими калібрами, які найбільш необхідні, сказав Секач.

13 червня Ллойд Остін заявив, що партнери України, які зібралися на чергове засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", мають намір і надалі надавати підтримку.

Крім того, 11 червня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена скасувала заборону на постачання зброї 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.