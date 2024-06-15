"Мы уже видим результаты": артиллерийское преимущество России значительно сократилось, – WP

В начале года артиллерийское преимущество России составляло 7:1, а сейчас оно снизилось до 5:1.

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Украинская огневая мощь улучшается с тех пор, как весной этого года американские законодатели утвердили столь необходимый пакет военной помощи. Однако и этого недостаточно, чтобы быстро остановить российское наступление на востоке Украины. Об этом пишет издание Washington Post.

Приток западных боеприпасов усилил артиллерийское преимущество Киева, однако ВС РФ все еще продвигаются вдоль извилистой линии фронта и, вероятно, будут продолжать делать это в течение всего лета.

Украина все еще находится в обороне в Донецкой области, что позволяет силам Москвы наносить тяжелые потери во время ротации украинских войск и приближает их к важнейшим украинским маршрутам снабжения.

Киев прибег к стратегии "сгибайся, но не ломайся", чтобы выиграть время. Пока ВСУ не смогут доставить на фронт больше западного оружия и боеприпасов. Уступив часть территории, Украина получила возможность сражаться с более защищенных позиций.

Преимущество России в вооружениях сокращается

Новое оружие и боеприпасы поступают на передовую с тех пор, как президент США Джо Байден подписал в апреле масштабный пакет помощи. Но Украине потребуются недели, если не месяцы, чтобы полностью пополнить свои истощенные запасы.

"Мы уже видим результаты. В начале года артиллерийское преимущество России составляло 7 к 1, а сейчас оно снизилось до 5 к 1", — сказал Иван Гаврилюк, первый заместитель министра обороны Украины.

Гаврилюк заявил, что для нейтрализации российской авиации Украине необходимо как минимум 130 истребителей F-16, которые, как он ожидает, прибудут в конце этого года и начале следующего.

"Со временем, когда мы все наладим, мы достигнем преимущества в нашем воздушном пространстве", — сказал он.

110-я бригада, которая ведет бои в районе оккупированного Россией села Очеретино, меньше месяца назад начала получать новые снаряды, сообщил пресс-секретарь бригады Иван Секач.

По его словам, новые поступления улучшили запасы подразделения на 75% по сравнению с прошлой зимой, когда запасы были настолько низкими, что у военных не было другого выбора, кроме как сдать позиции, чтобы спасти жизни солдат, сказал он. Но их недостаточно, чтобы сдержать наступление России, и зачастую они не являются теми крупными калибрами, которые наиболее необходимы, сказал Секач.

13 июня Ллойд Остин заявил, что партнеры Украины, которые собрались на очередное заседание Контактной группы в формате "Рамштайн", намерены и в дальнейшем оказывать поддержку.

Кроме того, 11 июня стало известно, что администрация президента США Джо Байдена отменила запрет на поставки оружия 12-й бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.