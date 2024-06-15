"Пишіть чесно": бійці "Азову" вибили росіян у Серебрянському лісництві, — Паламар

За словами командира, бійці його підрозділу протягом місяця 24/7 ліквідовували росіян на цій ділянці фронту. Вони також не дали ЗС РФ просунутися в напрямку Тернів.

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Зранку, 15 червня, аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ відступили з території Серебрянського лісництва на Луганщині. Герой Україні, заступник командира 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ Святослав Паламар "Калина" розповів, що це сталося завдяки зусиллям бійців його підрозділу.

На його думку, формулювання про те, що окупанти "відступили з позицій" в Серебрянському лісництві, як про це повідомили ЗМІ, не зовсім вірне, оскільки за цим стоїть тяжка робота і життя бійців "Азову".

"Можна і по-людськи написати — втратили свої позиції, або Сили Оборони вибили орк*в з їхніх позицій, якщо не хочете називати підрозділ, який за цим "відступили" стоїть. І як ще можна завуальовано написати про те, як 12 бригада спеціального призначення "Азов" щодня, щогодини протягом місяців вибиває орк*в?", — написав він.

Він додав, що також бійці "Азову" зупинили просування росіян на Терни і висловив сподівання, що про його підрозділ писатимуть відкрито.

Нагадаємо, що ЗС РФ українські захисники змогли вибити з Кліщіївки на Донеччині та в районі Серебрянського лісу, але просунулися біля Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки.

Також 15 червня повідомлялося, що ЗС РФ залишилося 7 км до того, щоб перерізати основний шлях постачання ЗСУ на Донбасі. ЗС РФ хочуть дійти до автотраси T0504, яку називають "дорогою життя".