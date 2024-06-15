В ЗС РФ засвітилася рідкісна машина БМР-3МА: що відомо про "Вепрь"

Бронемашина для розмінування побудована на базі танка Т-72, Т-90 або Т-90А. Окупанти її додатково дооснастили "мангалом".

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У російській армії помітили рідкісну броньовану машину розмінування БМР-3МА ще й з додатковим імпровізованим захистом. Про це повідомляє український телеграм-канал "НІП "Тиск".

На території тимчасово окупованої Луганської області засвітилася БМР-3МА "Вепрь", яка створена для розмінування. Для цього машина оснащена суцільним катковим мінним тралом ТМТ-С. При цьому примітним фактом названо те, що її оснастили великим "мангалом" вочевидь для захисту від FPV-дронів.

БМР-3МА "Вихрь" Фото: Вікіпедія

БМР-3МА "Вепрь" — це російська машина для розмінування, яка може будуватися на базі танків Т-72, Т-90 або Т-90А. Техніка може розвідувати та долати мінні поля. Прохід, який утворюється при розмінуванні в ширину приблизно дорівнює міжгусенічної або міжколісної відстані на танках, БТР та БМП. Колії мають ширину по 80-87 см. В російській армії така машина дуже рідкісна. У списку Oryx, де ведеться підрахунок втрат ЗС РФ та Сил оборони на основі візуальних доказів, навіть немає жодного БМР-3МА. Або російська армія їх настільки мало має, що майже не використовує, або втрата машини розмінування не потрапляла на фото чи відео.

Нагадаємо, 22 травня ЗМІ писали, що в Україні розробили наземний робот "Саламандра", який створено для розмінування.

12 червня новостворена 150-та окрема механізована бригада показала власне озброєння. ЗСУ отримали модернізовані Т-64БВ, БРДМ-2 та БМП-2.