Мобілізація в Україні: який порядок бронювання для аграріїв

В Україні можуть отримати захист від мобілізації аграрії, а також ветеринари й трактористи, розповів міністр агрополітики. Норму бронювання можуть підвищити, якщо є критична необхідність.

Related video

Якщо український громадянин влаштується на роботу в аграрний сектор економіки, то отримає можливість бронювання від мобілізації. Компанії, які займаються сільським господарством, можуть захистити від призову до 50% співробітників. При чому за певних умов цей ліміт зможуть збільшити. Про процедуру бронювання працівників виконувач обов'язків міністра агрополітики Тарас Висоцький розповів під час Black Sea Security Forum 2024, написали на порталі "Суспільне".

Бронювання від мобілізації — правила для аграріїв

Висоцький пояснив, що, не дивлячись на посилення призову, в агросекторі можна отримати бронювання від мобілізації. Урядовець виділив основне, що мають знати працівники.

У 2024 році громадяни, які працюють у сільському господарстві, отримують бронь на 12 місяців (у 2023 році було шість місяців). Якщо особа раніше був захист, але термін сплив, то тривалість автоматично продовжується ще на три місяці. Є чотири види працівників, яких можуть забронювати у критично-необхідній підприємству кількості. Ідеться про професії тракториста, агронома, ветеринара. Але важливо це питання узгодити з військовими, пояснив Висоцький. Норма бронювання від мобілізації в агросекторі — 50%. Можна захистити від призову й більшу кількість. Для цього потрібно подати спеціальне клопотання, у якому обґрунтувати таку необхідність.

Порядок бронювання працівників

Раніше Фокус розповідав про оновлений порядок бронювання від мобілізації, запроваджений постановою Кабінету Міністрів №650 від 5 червня 2024 року. У документі вказується, що отримати захист можуть працівники

органів державної влади та місцевого самоуправління — їх не призиватимуть до кінця воєнного стану або до моменту звільнення з роботи;

підприємств, які працюють на Сили оборони — термін обмежений тривалістю контракту;

підприємств, які є критично-важливими для держави або регіону — на 12 місяців.

Уряд також прописав процедуру бронювання від мобілізації. Спершу компанія звертається в Мінекономіки або військової адміністрації з проханням щодо захисту працівників. Якщо є погодження, то Мінекономіки дає можливість оформити список через портал електронних послуг "Дія". При цьому автоматично іде звернення до реєстру державного соціального страхування та реєстру "Оберіг". Це означає, що людину, для якої оформлюють бронювання від мобілізації, повинна бути офіційно працевлаштована і стояти на військовому обліку.

Нагадуємо, народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко пояснив, у яких сферах економіки можуть захистити від призову усі 100% працівників. Тим часом у Верховну Раду внесли проєкт, який дозволяє уникнути служби за гроші.