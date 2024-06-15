Мобилизация в Украине: какой порядок бронирования для аграриев

В Украине могут получить защиту от мобилизации аграрии, а также ветеринары и трактористы, рассказал министр агрополитики. Норму бронирования могут повысить, если есть критическая необходимость.

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Если украинский гражданин устроится на работу в аграрный сектор экономики, то получит возможность бронирования от мобилизации. Компании, которые занимаются сельским хозяйством, могут защитить от призыва до 50% сотрудников. При определенных условиях этот лимит смогут увеличить. О процедуре бронирования работников исполняющий обязанности министра агрополитики Тарас Высоцкий рассказал во время Black Sea Security Forum 2024, написали на портале "Суспільне".

Бронирование от мобилизации — правила для аграриев

Высоцкий объяснил, что, несмотря на усиление призыва, в агросекторе можно получить бронирование от мобилизации. Чиновник выделил основное, что должны знать работники.

В 2024 году граждане, которые работают в сельском хозяйстве, получают бронь на 12 месяцев (в 2023 году было шесть месяцев). Если у гражданина ранее была защита, но срок истек, то продолжительность автоматически продлевается еще на три месяца. Есть четыре вида работников, которых могут забронировать в критически-необходимом предприятию количестве. Речь идет о профессиях тракториста, агронома, ветеринара. Но важно этот вопрос согласовать с военными, пояснил Высоцкий. Норма бронирования от мобилизации в агросекторе — 50%. Можно защитить от призыва и большее количество. Для этого нужно подать специальное ходатайство, в котором обосновать такую необходимость.

Порядок бронирования работников

Ранее Фокус рассказывал об обновленном порядке бронирования от мобилизации, введенном постановлением Кабинета Министров №650 от 5 июня 2024 года. В документе указывается, что получить защиту могут работники

органов государственной власти и местного самоуправления — их не будут призывать до конца военного положения или до момента увольнения с работы;

предприятий, которые работают на Силы обороны — срок ограничен продолжительностью контракта;

предприятий, которые являются критически важными для государства или региона — на 12 месяцев.

Правительство также прописало процедуру бронирования от мобилизации. Сначала компания обращается в Минэкономики или военной администрации с просьбой о защите работников. Если есть согласование, то Минэкономики дает возможность оформить список через портал электронных услуг "Дія". При этом автоматически идет обращение в реестр государственного социального страхования и реестр "Оберіг". Это означает, что человек, для которого оформляют бронирование от мобилизации, должен быть официально трудоустроен и стоять на воинском учете.

Напоминаем, народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Федиенко объяснил, в каких сферах экономики могут защитить от призыва все 100% работников. Между тем в Верховную Раду внесли проект, который позволяет избежать службы за деньги.