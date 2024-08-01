Льготное топливо для аграриев: эксперт предупредил об угрозах, которые ожидают Украину

Эксперт подчеркивает необходимость создания такого механизма, который будет гарантировать, что льготное топливо будет использоваться исключительно аграриями.

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Механизм предоставления льгот на топливо для аграриев должен обеспечивать его целевое использование. Об этом заявил эксперт по рынку топлива и энергетическим вопросам Сергей Куюн во время брифинга в Медиацентре Украина.

"Поработать надо над тем, чтобы механизм предоставления этой льготы гарантировал целевое использование горючего для аграриев с низкой ставкой налога. Чтобы не было такого, чтобы кто-то льготное топливо продавал на заправочной станции", — заявил он.

Эксперт считает, что Украине стоит изучить европейский опыт в этом вопросе. В Европе аграрии сначала используют топливо, а затем получают компенсацию налога от государства на основе представленных документов о посевных площадях и использовании.

На брифинге Куюн также рассказал, как повышение акциза с 1 сентября повлияет на стоимость топлива осенью и зимой. По его словам, повышение акциза на бензин на 1,5 грн и на дизтопливо менее чем на 2 грн не существенно повлияет на цены, и потребители этого почти не заметят. Сжиженный газ подорожает на 5 грн, но останется выгодным для тех, кто использует ГБО или имеет большие пробеги.

Эксперт также отметил, что падение цены на нефть до 80 долларов за баррель может компенсировать рост акцизов. Если бы акциз ввели 1 августа, изменений почти не было бы заметно из-за падения цен на нефть.

Увеличение акциза на топливо поможет перекрыть дефициты государственной казны, который достигает 500 млрд гривен. По подсчетам Куюна, акциз и НДС на топливо могут добавить около 30 млрд гривен в госбюджет ежегодно. С 1 января следующего года акциз вырастет еще больше, что дополнительно принесет 4-5 млрд гривен ежемесячно.

Напомним, что 18 июля Верховная Рада приняла во втором чтении изменения в Налоговый кодекс, касающиеся внедрения положений актов права Европейского Союза относительно акцизного налога.

В свою очередь экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, почувствуют ли украинцы подорожание на топливо.