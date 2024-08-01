Пільгове пальне для аграріїв: експерт попередив про загрози, які очікують на Україну

Експерт наголошує на необхідності створення такого механізму, який гарантуватиме, що пільгове пальне використовуватиметься виключно аграріями.

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Механізм надання пільг на пальне для аграріїв повинен забезпечувати його цільове використання. Про це заявив експерт з ринку пального та енергетичних питань Сергій Куюн під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

"Попрацювати треба над тим, щоб механізм надання цієї пільги гарантував цільове використання пального для аграріїв з низькою ставкою податку. Щоб не було такого, щоб хтось пільгове пальне продавав на заправній станції", – заявив він.

Експерт вважає, що Україні варто вивчити європейський досвід у цьому питанні. В Європі аграрії спочатку використовують пальне, а потім отримують компенсацію податку від держави на основі поданих документів про посівні площі та використання.

На брифінгу Куюн також розповів, як підвищення акцизу з 1 вересня вплине на вартість пального восени та взимку. За його словами, підвищення акцизу на бензин на 1,5 грн і на дизпаливо менше ніж на 2 грн не суттєво вплине на ціни, і споживачі цього майже не помітять. Скраплений газ подорожчає на 5 грн, але залишиться вигідним для тих, хто використовує ГБО або має великі пробіги.

Експерт також зазначив, що падіння ціни на нафту до 80 доларів за барель може компенсувати зростання акцизів. Якби акциз запровадили 1 серпня, змін майже не було б помітно через падіння цін на нафту.

Збільшення акцизу на пальне допоможе перекрити дефіцити державної казни, який сягає 500 млрд гривень. За підрахунками Куюна, акциз та ПДВ на пальне можуть додати близько 30 млрд гривень до держбюджету щорічно. З 1 січня наступного року акциз зросте ще більше, що додатково принесе 4-5 млрд гривень щомісяця.

Нагадаємо, що 18 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні зміни до Податкового кодексу, що стосуються впровадження положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку.

Своєю чергою економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, чи відчують українці подорожчання на пальне.