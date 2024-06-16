"Ця робота не припиняється": в Кремлі розкрили плани РФ щодо наступу на Харківщині

За словами речника російського президента, окупаційна армія не має наміру відмовлятися від ідеї захопити якомога більше території України.

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Росія не відмовилася від планів продовжувати наступ у Харківській області, попри важкі втрати. Перед ЗС РФ поставлене завдання створити "буферну зону". Про це повідомив спікер Кремля Дмитро Пєсков в коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

"Триває робота зі створення буферної зони, санітарної зони. Ця робота триває. Зрозуміло, поки ми не убезпечимо Шебекіно, Бєлгородську область, інші наші області від таких варварських обстрілів, ця робота (зі створення санітарної зони) не припиниться", — заявив представник Кремля.

Окремо Пєсков повторив думку російського лідера Володимира Путіна стосовно того, що зараз певна "точка неповернення" неприпустимо близько, звинувативши при цьому "колективний Захід" у нагнітанні напруженості.

"Ми бачимо, як країни колективного Заходу — США, Франція, інші європейські країни – постійно нагнітають напруженість, провокують напруженість, виходять на нові витки ескалації. Звісно, це не може все відбуватися без відповіді Росії. РФ буде відстоювати свої інтереси і буде домагатися всіма можливими засобами досягнення цілей СВО (так у РФ називають війну проти України, — ред.)", — заявив він.

15 червня стало відомо, що бійці третьої окремої штурмової бригади змогли успішно відбити атаку ворога на півночі Харківської області. Так, в опублікованому у мережі ролику видно, як бійці 3-ї ОШБр відбивають ворожий штурм зі своїх позицій в лісопосадці.

Разом з цим начальник розвідки 3-го батальйону оперативного призначення бригади "Спартан" із позивним "Барракуда" повідомив, що ЗС РФ хочуть заволодіти трасою біля населеного пункту Липці, яка веде безпосередньо до Харкова.