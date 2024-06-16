"Эта работа не прекращается": в Кремле раскрыли планы РФ по наступлению на Харьковщине

По словам представителя российского президента, оккупационная армия не намерена отказываться от идеи захватить как можно больше территории Украины.

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Россия не отказалась от планов продолжать наступление в Харьковской области, несмотря на тяжелые потери. Перед ВС РФ поставлена задача создать "буферную зону". Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

"Продолжается работа по созданию буферной зоны, санитарной зоны. Эта работа продолжается. Понятно, пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, эта работа (по созданию санитарной зоны) не прекратится", — заявил представитель Кремля.

Отдельно Песков повторил мнение российского лидера Владимира Путина относительно того, что сейчас некая "точка невозврата" недопустимо близко, обвинив при этом "коллективный Запад" в нагнетании напряженности.

"Мы видим, как страны коллективного Запада — США, Франция, другие европейские страны — постоянно нагнетают напряженность, провоцируют напряженность, выходят на новые витки эскалации. Конечно, это не может все происходить без ответа России. РФ будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения целей СВО (так в РФ называют войну против Украины, — ред.)", — заявил он.

15 июня стало известно, что бойцы третьей отдельной штурмовой бригады смогли успешно отбить атаку врага на севере Харьковской области. Так, в опубликованном в сети ролике видно, как бойцы 3-й ОШБр отбивают вражеский штурм со своих позиций в лесопосадке.

Вместе с этим начальник разведки 3-го батальона оперативного назначения бригады "Спартан" с позывным "Барракуда" сообщил, что ВС РФ хотят завладеть трассой возле населенного пункта Липцы, которая ведет непосредственно в Харьков.