"Закрихтели на всю зеленку": 3-я ОШБр отбила штурм ВС РФ на Харьковщине, детали (видео)

Украинские военные отражали штурм россиян со своих позиций в одной из посадок Харьковской области. В результате боя ВС РФ понесли потери среди личного состава.

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На севере Харьковской области Вооруженные силы Российской Федерации пытались штурмовать позиции украинских военных. Однако бойцы третьей отдельной штурмовой бригады успешно отбили вражескую атаку. Пресс-служба опубликовала соответствующее видео в своем Telegram.

Военные рассказали, что противник сунулся на их позиции в одной из посадок Харьковщины. В результате украинские бойцы открыли огонь по российским оккупантам, чтобы подавить их продвижение. Во время боя стрелковый контакт прикрывали из гранатомета.

"Первые трехсотые оккупанты закрихтели на всю зеленку и из-за потерь враг был вынужден отползать", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что отбить штурм и "навалить" россиянам удалось бойцам первой роты первого штурмового батальона 3-й ОШБр.

В опубликованном ролике, снятом на GoPro, показано, как бойцы 3-й ОШБр отражают вражеский штурм со своих позиций в лесопосадке. Во время перестрелки один из бойцов заметил, что среди личного состава врага точно есть погибший, однако до него невозможно добраться. Кроме этого, в видео слышно крики раненых россиян.

14 июня командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" из 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко сообщил, что украинским военным удалось стабилизировать линию боевого соприкосновения в Харьковской области. По его словам, оккупанты не могут продвигаться теми темпами, как раньше.

15 июня боец 24-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал, что ВСУ заблокировали противника в районе Волчанского агрегатного завода. Он отметил, что это существенно на ситуацию не повлияло.