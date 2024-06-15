"Закрихтіли на всю зеленку": 3-я ОШБр відбила штурм ЗС РФ на Харківщині, деталі (відео)

Українські військові відбивали штурм росіян зі своїх позицій в одній із посадок Харківщини. В результаті бою ЗС РФ зазнали втрат серед особового складу.

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На півночі Харківської області Збройні сили Російської Федерації намагалися штурмувати позиції українських військових. Проте бійці третьої окремої штурмової бригади успішно відбили ворожу атаку. Пресслужба опублікувала відповідне відео у своєму Telegram.

Військові розповіли, що противник сунувся на їхні позиції в одній із посадок Харківщини. В результаті українські бійці відкрили вогонь по російських окупантах, аби придушити їхнє просування. Під час бою стрілецький контакт прикривали з гранатомета.

"Перші трьохсоті окупанти закрихтіли на всю зеленку та через втрати ворог був змушений відповзати", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що відбити штурм та "навалити" росіянам вдалося бійцям першої роти першого штурмового батальйону 3-ї ОШБр.

В опублікованому ролику, знятому на GoPro, показано, як бійці 3-ї ОШБр відбивають ворожий штурм зі своїх позицій в лісопосадці. Під час перестрілки один із бійців зауважив, що серед особового складу ворога точно є загиблий, проте до нього неможливо дістатися. Крім цього, у відео чутно крити поранених росіян.

14 червня командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" із 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко повідомив, що українським військовим вдалося стабілізувати лінію бойового зіткнення в Харківській області. За його словами, окупанти не можуть просуватися тими темпами, як раніше.

15 червня боєць 24-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" розповів, що ЗСУ заблокувати противника в районі Вовчанського агрегатного заводу. Він наголосив, що це суттєво на ситуацію не вплинуло.