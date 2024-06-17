Як війна в Україні впливає на зміни в французькій армії: відповідь командувача ЗС Франції

За словами Пʼєра Шилла наразі треба обережно робити висновки з російсько-української війни, бо треба відрізняти ситуативність від структурності.

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Начальник штабу французької армії генерал Пʼєр Шилл очолив Сухопутні сили з липня 2021 року. Відтоді впроваджується масштабна модернізація Scorpion. Проте війна в Україні повпливала на плани. Про це повідомляє Defense News.

У 2024 році бюджет французької армії зріс на 12% до понад 10 млрд євро. В строю перебуває понад 110 тисяч військових. Армія заточена під оперативне розгортання. Війна в Україні показала нові тактики та технології, які використовуються на полі бою.

За словами Шилла, наразі треба обережно ставитися до висновків бойових дій. Треба відрізняти ситуативні елементи від структурних. Отже, генерал виділив кілька важливих моментів, які треба враховувати:

наявність мережі — знати тактичну обстановку, розроблення плану і здійснити маневр;

прозорість на полі бою — використання БПЛА та супутників для того, щоб зник туман війни;

летальність — використання потужніших, точніших і витонченіших засобів знищення, щоб за меншу кількість часу завдати максимальної шкоди;

захист — зменшення помітність командних пунктів, їхнього захисту та методи командування, посилення ППО.

Французька ПТРК Akeron Фото: скріншот

Також війна в Україні показала, як широко використовуються безпілотники і наскільки важлива роль є засоби радіоелектронної боротьби. Не менш важливою є переваги розвідки та необхідність контролювати інформацію для впливу на громадську думку.

Нагадаємо, 13 червня ЗМІ писали, як війна в Україні змінює розвиток САУ у світі.

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