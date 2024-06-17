Как война в Украине влияет на изменения во французской армии: ответ командующего ВС Франции

По словам Пьера Шилла, сейчас надо осторожно делать выводы из российско-украинской войны, потому что надо отличать ситуативность от структурности.

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Начальник штаба французской армии генерал Пьер Шилл возглавил Сухопутные силы с июля 2021 года. С тех пор внедряется масштабная модернизация Scorpion. Однако война в Украине повлияла на планы. Об этом сообщает Defense News.

В 2024 году бюджет французской армии вырос на 12% до более 10 млрд евро. В строю находится более 110 тысяч военных. Армия заточена под оперативное развертывание. Война в Украине показала новые тактики и технологии, которые используются на поле боя.

По словам Шилла, сейчас надо осторожно относиться к выводам боевых действий. Надо отличать ситуативные элементы от структурных. Итак, генерал выделил несколько важных моментов, которые надо учитывать:

наличие сети — знать тактическую обстановку, разработка плана и осуществить маневр;

прозрачность на поле боя — использование БПЛА и спутников для того, чтобы исчез туман войны;

летальность — использование более мощных, точных и изящных средств уничтожения, чтобы за меньшее количество времени нанести максимальный ущерб;

защита — уменьшение заметности командных пунктов, их защиты и методы командования, усиление ПВО.

Французская ПТРК Akeron Фото: скриншот

Также война в Украине показала, как широко используются беспилотники и насколько важна роль средств радиоэлектронной борьбы. Не менее важным является преимущество разведки и необходимость контролировать информацию для влияния на общественное мнение.

Напомним, 13 июня СМИ писали, как война в Украине меняет развитие САУ в мире.

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