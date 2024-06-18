Відправка іноземних інструкторів в Україну: в Канаді виступили з важливою заявою

На думку міністра оборони Канади Білла Блера, станом на зараз умови в Україні не сприяють роботі канадських інструкторів.

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Зараз Канада не планує направляти до України своїх військових інструкторів. Проте розглядається можливість посилення навчання українських військових. З такою заявою виступив міністр оборони Канади Білл Блер, інформує Reuters.

"На мою думку, наразі обставини не сприяють розгортанню канадських інструкторів в Україні. Є цілком зрозуміле занепокоєння щодо розширення навчальної місії в Україні", — повідомив очільник канадського відомства.

Водночас Блер зауважив, що серед союзників по НАТО спостерігається невизначеність щодо такого кроку.

Разом з тим Reuters пише, що, починаючи з 2015-го Оттава сприяла у підготовці близько 40 тис. військовослужбовців українських Збройних сил. При цьому країна вивела власний навчальний контингент із Західної України безпосередньо перед початком російського вторгнення у лютому 2022-го. Після того інструктори переїхали до Великої Британії та Польщі, аби відновити роботу з українськими солдатами.

Нагадаємо, Welt з посиланням на власні джерела повідомило, що Франція хоче створити коаліцію іноземних інструкторів для України. Втім, у Брюсселі є опір ідеям з Парижа: більшість країн-членів ЄС були б проти навчання бійців безпосередньо в Україні.

27 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Франція проявила ініціативу та готується направити в Україну своїх інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.

Водночас 5 червня радник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Салліввн заявив, що Сполучені Штати не планують відправляти своїх інструкторів в Україну.