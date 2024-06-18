Посилення мобілізації: як оформити відстрочку, якщо є хворі діти, батьки чи дружина
Чоловіки можуть отримати відстрочку по догляду, пройшовши п'ять кроків алгоритму з підготовки відповідних документів, пояснила адвокатка. Серед іншого, вони повинні або надати довідку про отримання компенсації, або оформити спеціальний акт ТЦК.
Якщо військовозобов'язаний українець має родичів, дорослих або дітей, з інвалідністю, для нього стає можливою відстрочка від мобілізації. Щоб її отримати, потрібно зібрати певний пакет документів і надати його до Територіального центру комплектування (ТЦК). Про особливості алгоритму отримання відстрочки адвокатка Дар'я Тарасенко розповіла в Telegram-каналі.
Відстрочка від мобілізації — що робити, якщо є близькі з інвалідністю
Адвокатка пояснила, які п'ять кроків потрібно зробити, щоб була відстрочка від мобілізації. Детальна інструкція з необхідними кроками створена на основі вимог закону №3543-XII про мобілізаційну підготовку та на основі постанови Кабінету Міністрів №650 від 5 червня 2024 року.
Відстрочка по догляду — що говорить закон
У дописі адвокатки перелічуються три пункти зі ст. 23 закону №3543-XII, у яких перелічуються підстави для уникнення служби. Відстрочка від мобілізації надається громадянам, які мають хворих родичів або родичів з інвалідністю:
- п. 9 — якщо потрібно доглядати за дружиною (або чоловіком), або власною дитиною, або власними батьками (або батьками дружини або чоловіка, якщо інша частина подружжя сама вимагає догляду або відсутня з різних причин). У такому випадку потрібен висновок медико-соціальної комісії про те, що ці люди потребують догляду;
- п. 13 — якщо є власні батьки з інвалідністю І або ІІ групи (або батьки іншого члена подружжя, якщо ця особа також має інвалідність або відсутні з різних причин). Відстрочка від мобілізації спрацює для військовозобов'язаного за двох умов. Перша умова — якщо не буде інших родичів-невійськовозобов'язаних. Друга умова — його обере людина, якій потрібен догляд;
- п. 14 — якщо є родичі другого ступеня спорідненості (брати, сестри, бабуся, дідусь) з інвалідністю І або ІІ групи (у виключних випадках, якщо немає інших родичів для догляду, то можна дійти й до третього ступеня спорідненості, тобто дядько чи тітка). Відстрочка від мобілізації буде за єдиної умови: немає родичів першого ступеня спорідненості або вони самі вимагають догляду.
Як оформити відстрочку по догляду
Адвокатка навела алгоритм з п'яти кроків і тоді відстрочка від мобілізації підтверджується комісією ТЦК:
- Зібрати усі необхідні документи для подання у терцентр комплектування (перед цим завірити у нотаріуса). Останній документ — про отримання компенсації за догляд. Якщо його немає, то потрібно отримати документ з п. 2.
- Оформити документ, який підтверджує акт догляду — якщо він є у списку необхідних (див. галерею нижче). Для цього слід звернутись у міськраду, де проживає військовозобов'язаний та особа, за якою він доглядає. Тарасенко пояснила, що комісії, які видають такий документ, ще на стадії формування.
- Якщо потрібен акт перевірки ТЦК про те, що догляд дійсно є, то потрібно звернутись до відповідного військкомату з заявою.
- Отримання акту перевірки ТЦК.
- Подання до військкомату пакета документів: заява про відстрочку, документи з пункту 1, акт з кроку 4 (він не потрібен, якщо є довідка про виплату компенсації за догляд).
Документи, які збираються на першому кроці, можна побачити у галереї. Якщо їх зібрати, стане можливою відстрочка від мобілізації, запевнила адвокатка.
Зазначимо, Фокус розповідав, чи відстрочка від мобілізації пов'язана з проходженням військово-лікарської комісії. Юристка Діана Скумадчук пояснила, що при поданні відповідної заяви немає потреби проходити ВЛК — про це ідеться у постанові Кабміну №560.
Нагадуємо, адвокати Роман Сімутін та Катерина Аніщенко розповіли, у якому єдиному випадку військовозобов'язаний має право відмовитись від отримання повістки.