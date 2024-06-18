Посилення мобілізації: як оформити відстрочку, якщо є хворі діти, батьки чи дружина

Чоловіки можуть отримати відстрочку по догляду, пройшовши п'ять кроків алгоритму з підготовки відповідних документів, пояснила адвокатка. Серед іншого, вони повинні або надати довідку про отримання компенсації, або оформити спеціальний акт ТЦК.

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Якщо військовозобов'язаний українець має родичів, дорослих або дітей, з інвалідністю, для нього стає можливою відстрочка від мобілізації. Щоб її отримати, потрібно зібрати певний пакет документів і надати його до Територіального центру комплектування (ТЦК). Про особливості алгоритму отримання відстрочки адвокатка Дар'я Тарасенко розповіла в Telegram-каналі.

Відстрочка від мобілізації — що робити, якщо є близькі з інвалідністю

Адвокатка пояснила, які п'ять кроків потрібно зробити, щоб була відстрочка від мобілізації. Детальна інструкція з необхідними кроками створена на основі вимог закону №3543-XII про мобілізаційну підготовку та на основі постанови Кабінету Міністрів №650 від 5 червня 2024 року.

Відстрочка по догляду — що говорить закон

У дописі адвокатки перелічуються три пункти зі ст. 23 закону №3543-XII, у яких перелічуються підстави для уникнення служби. Відстрочка від мобілізації надається громадянам, які мають хворих родичів або родичів з інвалідністю:

п. 9 — якщо потрібно доглядати за дружиною (або чоловіком), або власною дитиною, або власними батьками (або батьками дружини або чоловіка, якщо інша частина подружжя сама вимагає догляду або відсутня з різних причин). У такому випадку потрібен висновок медико-соціальної комісії про те, що ці люди потребують догляду;

п. 13 — якщо є власні батьки з інвалідністю І або ІІ групи (або батьки іншого члена подружжя, якщо ця особа також має інвалідність або відсутні з різних причин). Відстрочка від мобілізації спрацює для військовозобов'язаного за двох умов. Перша умова — якщо не буде інших родичів-невійськовозобов'язаних. Друга умова — його обере людина, якій потрібен догляд;

п. 14 — якщо є родичі другого ступеня спорідненості (брати, сестри, бабуся, дідусь) з інвалідністю І або ІІ групи (у виключних випадках, якщо немає інших родичів для догляду, то можна дійти й до третього ступеня спорідненості, тобто дядько чи тітка). Відстрочка від мобілізації буде за єдиної умови: немає родичів першого ступеня спорідненості або вони самі вимагають догляду.

Як оформити відстрочку по догляду

Адвокатка навела алгоритм з п'яти кроків і тоді відстрочка від мобілізації підтверджується комісією ТЦК:

Зібрати усі необхідні документи для подання у терцентр комплектування (перед цим завірити у нотаріуса). Останній документ — про отримання компенсації за догляд. Якщо його немає, то потрібно отримати документ з п. 2. Оформити документ, який підтверджує акт догляду — якщо він є у списку необхідних (див. галерею нижче). Для цього слід звернутись у міськраду, де проживає військовозобов'язаний та особа, за якою він доглядає. Тарасенко пояснила, що комісії, які видають такий документ, ще на стадії формування. Якщо потрібен акт перевірки ТЦК про те, що догляд дійсно є, то потрібно звернутись до відповідного військкомату з заявою. Отримання акту перевірки ТЦК. Подання до військкомату пакета документів: заява про відстрочку, документи з пункту 1, акт з кроку 4 (він не потрібен, якщо є довідка про виплату компенсації за догляд).

Документи, які збираються на першому кроці, можна побачити у галереї. Якщо їх зібрати, стане можливою відстрочка від мобілізації, запевнила адвокатка.

Відстрочка від мобілізації - документи для п. 9 ст. 23 закону про мобілізацію Відстрочка від мобілізації - документи для п. 13 ст. 23 закону про мобілізацію Відстрочка від мобілізації - документи для п. 14 ст. 23 закону про мобілізацію

Зазначимо, Фокус розповідав, чи відстрочка від мобілізації пов'язана з проходженням військово-лікарської комісії. Юристка Діана Скумадчук пояснила, що при поданні відповідної заяви немає потреби проходити ВЛК — про це ідеться у постанові Кабміну №560.

Нагадуємо, адвокати Роман Сімутін та Катерина Аніщенко розповіли, у якому єдиному випадку військовозобов'язаний має право відмовитись від отримання повістки.