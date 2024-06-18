Усиление мобилизации: как оформить отсрочку, если есть больные дети, родители или жена

Мужчины могут получить отсрочку по уходу, пройдя пять шагов алгоритма по подготовке соответствующих документов, пояснила адвокат. Среди прочего, они должны либо предоставить справку о получении компенсации, либо оформить специальный акт ТЦК.

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Если военнообязанный украинец имеет родственников, взрослых или детей, с инвалидностью, для него становится возможной отсрочка от мобилизации. Чтобы ее получить, нужно собрать определенный пакет документов и предоставить его в Территориальный центр комплектования (ТЦК). Об особенностях алгоритма получения отсрочки адвокат Дарья Тарасенко рассказала в Telegram-канале.

Отсрочка от мобилизации — что делать, если есть близкие с инвалидностью

Адвокат объяснила, какие пять шагов нужно сделать, чтобы была отсрочка от мобилизации. Подробная инструкция с необходимыми шагами создана на основе требований закона №3543-XII о мобилизационной подготовке и на основе постановления Кабинета Министров №650 от 5 июня 2024 года.

Отсрочка по уходу — что говорит закон

В заметке адвоката перечисляются три пункта из ст. 23 закона №3543-XII, в которых перечисляются основания для избежания службы. Отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам, которые имеют больных родственников или родственников с инвалидностью:

п. 9 — если нужно ухаживать за женой (или мужем), или собственным ребенком, или собственными родителями (или родителями жены/мужа, если супруг сам требует ухода или отсутствует по разным причинам). В таком случае нужно заключение медико-социальной комиссии о том, что эти люди нуждаются в уходе;

п. 13 — если есть собственные родители с инвалидностью І или ІІ группы (или родители другого супруга, если это лицо также имеет инвалидность или отсутствуют по разным причинам). Отсрочка от мобилизации сработает для военнообязанного при двух условиях. Первое условие — если не будет других родственников-невоеннообязанных. Второе условие — его выберет человек, за которым нужен уход;

п. 14 — если есть родственники второй степени родства (братья, сестры, бабушка, дедушка) с инвалидностью І или ІІ группы (в исключительных случаях, если нет других родственников для ухода, то можно дойти и до третьей степени родства, то есть дядя или тетя). Отсрочка от мобилизации будет при единственном условии: нет родственников первой степени родства или они сами требуют ухода.

Как оформить отсрочку по уходу

Адвокат привела алгоритм из пяти шагов и тогда отсрочка от мобилизации подтверждается комиссией ТЦК:

Собрать все необходимые документы для подачи в терцентр комплектования (перед этим заверить у нотариуса). Последний документ — о получении компенсации за уход. Если его нет, то нужно получить акт об уходе — см. п. 2. Оформить документ, подтверждающий акт ухода — если он есть в списке необходимых (см. галерею ниже). Для этого следует обратиться в горсовет, где проживает военнообязанный и лицо, за которым он ухаживает. Тарасенко объяснила, что комиссии, которые выдают такой документ, еще на стадии формирования. Если нужен акт проверки ТЦК о том, что уход действительно есть, то нужно обратиться в соответствующий военкомат с заявлением. Получение акта проверки ТЦК. Подача в военкомат пакета документов: заявление об отсрочке, документы из пункта 1, акт из шага 4 (он не нужен, если есть справка о выплате компенсации за уход).

Документы, которые собираются на первом шаге, можно увидеть в галерее. Если их собрать, станет возможной отсрочка от мобилизации, заверила адвокат.

Отсрочка от мобилизации — документы для п. 9 ст. 23 закона о мобилизации Отсрочка от мобилизации — документы для п. 13 ст. 23 закона о мобилизации Отсрочка от мобилизации — документы для п. 14 ст. 23 закона о мобилизации

Отметим, Фокус рассказывал, связана ли отсрочка от мобилизации с прохождением военно-врачебной комиссии. Юрист Диана Скумадчук объяснила, что при подаче соответствующего заявления нет необходимости проходить ВВК — об этом говорится в постановлении Кабмина №560.

Напоминаем, адвокаты Роман Симутин и Екатерина Анищенко рассказали, в каком единственном случае военнообязанный имеет право отказаться от получения повестки.