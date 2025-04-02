Магазин с оскорбительным названием о жене получил неслыханную популярность (фото)

Небольшой магазинчик деликатесов во французских Каннах оказался в центре внимания международной прессы из-за своего провокационного наименования "Моя жена — свиноматка". Несмотря на скандал, владельцы не отказываются от оригинальной идеи и требуют справедливости.

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Об этом пишет французская газета Midi Libre.

Магазин деликатесов, основанный двумя "любителями хорошей еды", открылся в середине января. Заведение предлагает широкий ассортимент продуктов — от мясной нарезки до спиртных напитков. Однако внимание посетителей привлекло именно его необычное название.

Споры с местными властями

Менее чем через месяц после открытия владельцы получили предупреждение от местных властей относительно вывески. Им приказали снять плакат с противоречивой фразой и двумя эскизами свиноматки с дорисованным декольте и топором, угрожая штрафом в 243 евро за каждый день невыполнения требования.

На запрос журналистов представитель мэрии Канн заявил, что их решение базируется исключительно на отсутствии необходимой регистрации для вывески, что нарушает местное законодательство. Впрочем, владельцы имеют другое мнение относительно истинных причин.

Магазин с вывеской: "Моя жена — свиноматка" Фото: David Prince

"После того, как разместили вывеску, нас начали атаковать. Работник, ответственный за подобные решения, дал нам понять, что проблема заключается именно в названии. При этом многие другие заведения никогда не обращались за разрешением на установку вывески", — рассказал Дэвид Принс, один из совладельцев заведения.

Дальнейшие шаги предпринимателей

Несмотря на конфликт, владельцы решили не отказываться от оригинального названия. Они изготовили новую вывеску и установили ее внутри заведения, прямо на окне. Таким образом они обошли требования местных властей.

По словам предпринимателей, местные жители считают название смешным, как и их жены — единственные, кого это название потенциально могло бы оскорбить. Они отмечают, что пошли на эту провокацию для привлечения внимания. Собственно, их стратегия оказалась успешной, хотя и вызвала неожиданные конфликты с властями.

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