Магазин з образливою назвою про дружину здобув нечувану популярність (фото)

Невеличка крамничка делікатесів у французьких Каннах опинилася у центрі уваги міжнародної преси через своє провокаційне найменування "Моя дружина — свиноматка". Попри скандал, власники не відмовляються від оригінальної ідеї й вимагають справедливості.

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Про це пише французька газета Midi Libre.

Магазин делікатесів, заснований двома "любителями гарної їжі", відкрився в середині січня. Заклад пропонує широкий асортимент продуктів — від м'ясної нарізки до спиртних напоїв. Однак увагу відвідувачів привернула саме його незвичайна назва.

Суперечки з місцевою владою

Менш ніж через місяць після відкриття власники отримали попередження від місцевої влади щодо вивіски. Їм наказали зняти плакат із суперечливою фразою та двома ескізами свиноматки з домальованим декольте та сокирою, погрожуючи штрафом у 243 євро за кожен день невиконання вимоги.

На запит журналістів представник мерії Канн заявив, що їхнє рішення базується винятково на відсутності необхідної реєстрації для вивіски, що порушує місцеве законодавство. Втім, власники мають іншу думку щодо справжніх причин.

Магазин з вивіскою: "Моя дружина — свиноматка" Фото: David Prince

"Після того, як розмістили вивіску, нас почали атакувати. Людина, відповідальна за подібні рішення, дала нам зрозуміти, що проблема полягає саме в назві. При цьому багато інших закладів ніколи не зверталися за дозволом на встановлення вивіски", — розповів Девід Прінс, один зі співвласників закладу.

Подальші кроки підприємців

Попри конфлікт, власники вирішили не відмовлятися від оригінальної назви. Вони виготовили нову вивіску і встановили її всередині закладу, прямо на вікні. Таким чином вони обійшли вимоги місцевої влади.

За словами підприємців, місцеві жителі вважають назву кумедною, як і їхні дружини — єдині, кого ця назва потенційно могла б образити. Вони наголошують, що пішли на цю провокацію задля привернення уваги. Власне, їхня стратегія виявилася успішною, хоч і викликала неочікувані конфлікти з владою.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що влада Нью-Йорка ухвалила рішення перейменувати Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню в Брукліні на "Український шлях". Новий законопроєкт загалом торкнеться 78 вулиць і громадських місць, які отримають нові назви.

Крім того, ми писали про 26-річну майбутню матір, яка посварилася зі свекрухою через вибір імені для своєї ще ненародженої дочки. За словами жінки, родичка наполягає, щоб дитину назвали на честь її покійної тітки — "G" (Джі). Однак невістка пояснила, чому не підтримує цей варіант.